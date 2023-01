La Campanya més gran pels PPCC.

Esborrem el tractat dels Pirineus! Fem-ho tots els independentistes i connacionals junts.

“Ni Espanya ni França, Països Catalans!”

“La Declaració Unilateral d’Independència és vigent”

Estem davant d’un fet històric, la primera campanya massiva de defensa d’un dels principis bàsics de la Nació Catalana sencera, la futura unitat confederal dels Països Catalans.

Mai havíem fet un gest de desacomplexament nacional, com aquest que farem el dia 19 de gener de 2023, en contra del Tractat dels Pirineus que va intentar desfer la nostra nació, la nació dels catalans!

L’eslògan, la màxima, la idea força:

“No al Tractat dels Pirineus”

i no a qualsevol de les formes o reedicions que li vulguin fer prendre el 19G o en cap futur!

L’eslògan, la veritat, …

Ni França, ni Espanya, sols Països Catalans!

Ni Espanya, ni França, som Països Catalans!

Del dret o del revés, tan li fa!

Sí, aquesta campanya de propaganda, convenciment i aprofundiment no s’acabarà pas aquest 19G de 2023, sinó que sols acaba de néixer i concretar-se, i d’escampar-se, i es projectarà al futur dia a dia fins la Independència de tota la Nació, de tots els Països Catalans (PPCC).

Bé, diguem-ho d’una altra manera, és responsabilitat nostra de que això sigui així!

Avui, ara i aquest 19G 2023, i cada dia a l’endemà serà un dia feliç per a la República Confederal Catalana Independent.

Mai s’havia fet, mai havíem fet un pas tan gran de propaganda i convenciment en favor de la Nació sencera de tots els Països Catalans.

Estem en un camí ascendent, davant d’una provocació feta pels ocupants espanyol i francès, estem doncs en un esglaó més, proposat pel MHP Legítim de Catalunya, el MHP Carles Puigdemont, MHP del Consell de la República Catalana, de moment a l’exili de Waterloo. Un camí i un pas més al que avui i ara donen suport l’ANC, l’Òmnium, el Debat Constituent, el Consell de la República i els més de 220 Consells Locals al territori de la ja incipient República Catalana Independent, els CDR i moltes més associacions i organitzacions polítiques i patriòtiques catalanes, i persones particulars de la Catalunya del nord, de la Catalunya del Centre, de la Franja de Ponent, del País Valencià, de les Illes, de l’Alguer, del Carxe, i també de la diàspora catalana arreu del món.

Un tal Rubalcaba va dir que Ñ estava disposada a pagar el cost del seus atacs i repressions contra els catalans, però no sé si era ben conscient del que deia, crec que no en sabia el cost total i veritable.

Un bon preu ja van pagar d’aquella jugada amb que, un tal Rajoy en complicitat amb el Tribunal Constitucional i demés poders i institucions espanyoles, van carregar-se el darrer estatut “tururut”, doncs d’aquella jugada en va sortir un bolet anomenat Consulta per la Independència de Catalunya, d’Arenys de Munt, que es va escampar per tot el territori fins terres del País Valencià i terres de les illes, un bolet que va esclatar amb una força infinita els dies 1 i 27 d’octubre de 2017, Referèndum d’Autodeterminació vinculant de Catalunya i Declaració d’independència en forma de DUI tal com ho va fer Kossovo.

Aquesta manifestació d’ara, en defensa de la Nació sencera, és un altre rebudet en la línia d’aquell cost que ignoraven Rubalcaba, Rajoy i aquest Sánchez d’ara, i encara no hem acabat, sinó temps al temps!

Cada dia Espanya i els seus jutges, males persones, invasors, colonitzadors, supremacistes, estrangers perpetus, inadaptats, incults, forces d’ocupació i altre bestiari semblant, àdhuc els quintacolumnistes catalans que practiquen dia si i dia també l’autoodi i la ignorància més supina, colla de desarrelats tots plegats, cada dia ens esgarrapen i ens piquen atacant la Llengua de Catalunya, la llengua d’aquesta terra i de la seva força telúrica, i de la gent que la trepitgen amb el cor vernacle respectuós amb les 6000 llengües del món que encara cuegen avui.

Aquest atac continu contra els catalans i la seva llengua, per part de jutges i gent odiosa i desarrelada que no saben on viuen o que odien profundament la terra que equivocadament trepitgen, només té una solució justa, el divorci entre Catalunya i Espanya que propiciï la seva fugida cap a terres que els hi siguin més amables.

La púrria i els enemics de la catalanitat millor fora de tots els Països Catalans. Espanya és gran i Rússia i Sibèria encara ho són més, tot i que jo no els hi desitjaria als països eslaus aquest mal.

Visquem la Llengua i la Independència, són indestriables!

Esborrem el tractat dels Pirineus.

Ni Espanya, ni França, Països Catalans!

PS:

Marcel Barbosa

09.01.2023 · 08:14

Anul·lem el Tractat dels Pirineus(divideix i venceràs) i signatura d´un nou acord, per exemple:

“Tractat d´Unificació dels Països Catalans.”

Evidentment cal prendre els carrers!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Degradar el Primer d’Octubre a un afer intern espanyol

https://www.vilaweb.cat/noticies/degradar-primer-octubre-afer-intern-espanyol/

PS2, Alguns comentaris:

ESTUDI D’ARQ. JOSEP BLESA, SLPU JOSEP

11.01.2023 · 23:21

L’ANAMNESI PORTEM 317 ANYS FENT-LA. I JA N’HI HA PROU.

Els eslògans han de ser sintètics, discriminatoris i excloents (sense opció d’ambivalències semàntiques):

1. “Ni França ni España, Països Catalans”

2. “La Declaració Unilateral d’Independència és vigent”

I qui vulga acompanyar l’assetjament als líders colonialistes que s’hi sotmeta.

Ambdós venedors de fum han d’eixir en helicòpter i mai ni en cotxes ni a peu.

Sí, açò és un colp contra els estats aliens. Vénen a provocar-nos.

Si volien pols, nosaltres som l’era.

Per la senzilla raó de que el MNAC ha d’ésser el primer territori deslliurat de la nostra nació sota un estat colonial.

Simbòlicament és addient per haver estat construït per a una reina española en les seues visites colonials a BCN.

Aguantar encerclats una setmana o dues aital recinte és l’espurna que encén la metxa.

I ja, sense deturar-nos anant deslliurant territori pam a pam.

La premsa internacional se’n farà ressó si s’hem mantenim fidels al manament de l’1 d’octubre i la ratificació del 27.

Parafrasejant en Joan Fuster: “O ara o a patir 5 anys més fins a la propera”

Josep Blesa (València)

PS: sí, colonitzar-nos fou una acció absolutament irracional fa 317 anys, i d’una racionalitat fredament irracional ha de ser l’acció que ens en deslliure.

Josep Ramon Noy

11.01.2023 · 23:21

Gràcies Partal un cop més!! Bravo!! Resumeixes i expliques amb claretat enlluernadora el que molts que estavem lluitant el 2017 pensem ara. Fas una anàlisi lúcida i afilada com un bisturí.

No, no; no vàrem anar a votar per arreglar España i “covertir-la” a la vertadera “fe democràtica”. NO! Vàrem votar per fotre el camp d’aquest estat fake fet de falsedats i construit sobre una única nació opressora i depredadora; per marxar de un regne de la mentida i la hipocresia, on mai ningú diu el que pensa de veritat, i on la mentida i el fals relat són la serva única essència.

La única posició seriosa davant els judicis passats i futurs és la que ha adoptat Josep Costa: no participar de cap manera en la farsa, marxar, que s’ho facin ells solets. No volem indults, ni absolucions, ni judicis impertinents. Volem que desapareixin ells i la seva falsa justícia de les nostres vides

i la nostra societat de ciutadans lliures.

Via Fora!!!

Joan Benavent

11.01.2023 · 23:36

El pitjor enemic sempre ha estat el de casa. Mai hi ha hagut personatge més vomitiu que el traïdor, ací i arreu. Aquest vil mal parit s’ha venut als castellans per arrogància, per egolatria, per enveja, per ressentiment, per cinisme. Matant-lo, no paga.

Joan Mollà

11.01.2023 · 23:41

Per començar, quan es va a una manifestació, Sr Junqueras, hi vagis amb els arguments que hi vagis, seràs comptat com que defenses les motivacions dels organitzadors i de la immensa majoria d’assistents. O hi anireu per aigualir-la?

Segon: tinguem clar que és tota la classe política, tota (amb algunes possibles excepcions puntuals ) la que no mereix cap mena de confiança.

Per tant, ja podem anar preparant noves opcions elegibles, com la Llista Cívica, o anirem perdent bous i esquelles, molts diners i, el que és més greu, la DIGNITAT DE TOT UN POBLE.

Som-hi!!!