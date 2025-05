Kosovo 2025. DUI 2010

DUI Kosovo 2025. EU …

El parlament europeu aprova un informe que reclama a l’estat espanyol que reconegui Kossove “sense demora”

Els eurodiputats del PP, Vox i Podem hi han votat en contra, mentre que els del PSOE i un de Sumar s’han abstingut.

Redacció

07.05.2025 – 14:50

Actualització: 07.05.2025 – 17:36

El Parlament Europeu ha aprovat un informe –353 vots a favor, 145 en contra i 78 abstencions– que demana a l’estat espanyol, Eslovàquia, Grècia, Romania i Xipre que reconeguin la independència de Kossove “sense demora”. El text destaca que és un pas fonamental per a l’adhesió del país a la Unió Europea. “El futur de Kossove és a la Unió”, diu l’informe, que també reclama treure Kossove de “la zona grisa” pel bé dels ciutadans europeus i els kossovesos.

L’informe, elaborat per l’eurodiputat estonià Riho Terras (democratacristià), estira les orelles dels estats, com ara l’espanyol, que encara no reconeixen la declaració d’independència de 2008. En aquest sentit, considera que és una trava extra que dificulta el procés d’adhesió a la UE i recorda que una opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia considera que la DUI no va vulnerar el dret internacional.

“Insta els cinc estats membres que encara no han reconegut la independència, que ho facin sense demora i permetin així que Kossove avanci en el seu camí cap a la Unió en peu d’igualtat que la resta de països candidats. Recorda, a més, l’opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia, de 22 de juliol de 2010, en la qual s’afirma que la declaració unilateral d’independència de Kossove no vulnera el dret internacional”, diu el text.

Els 22 eurodiputats del PP, els sis de Vox i un de Podem –Irene Montero– han votat en contra de l’informe, mentre que els 20 del PSOE i un de Sumar –Estrella Galán– s’han abstingut. Els cinc representants d’ERC, EH Bildu, BNG, Comuns i PNB han votat a favor.

Kossove

Parlament Europeu

1 Marrasé

Josep Marrasé

07.05.2025 | 18:50

És, o no, Catalunya capaç de servir-se d’una DUI com ha fet Kossove per esdevenir un país independent ? Ho pot fer ? Tindria la mateixa acollida que ha tingut Kossove, una bona acollida a Europa, amb defensió política inclosa ? Perquè, si més no, Europa no hi veu pas cap vulnerabilitat en aquesta mesura i, a sobre, la defensa. No estem fent el préssec i perdem el temps?

Carles Gil

1) les DUIS correctes les dicten ells segons les seves simpaties.

2) No s’hi val a molestar els “germans” serbis, i per extensió el gran Putin.

3) Cal boicotejar la UE tant com es pugui.

