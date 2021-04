JUNTSxCAT A L’OPOSICIÓ? ELS RESSORTS INDEPENDENTISTES DEL PODER: Govern, Parlament i Oposició.

… NO SÓN polítics professionals, que només ESTAN a la política per ser útils al mandat dels ciutadans de l’1-O de 2017 i per res més, han fet un tutorial exemplar d’alta POLÍTICA, que fa recuperar la confiança.

Ens en sortirem.

Quan hi ha una discrepància entre la missió encomanada i els objectius personals, estem acostumats a veure que gairebé sempre es sacrifiquen els objectius polítics estratègics, i no passa res.

Però en aquesta ocasió, la bona notícia és que la professora Laura Borràs, com a Presidenta del Parlament, ha fet prevaler immediatament els objectius polítics estratègics, sense cap dubte, amb la idea clara de quin és el seu compromís polític.

Ja havíem vist aquesta actitud quan el periodista Carles Puigdemont, com a President de la Generalitat, havia demanat que fessin un pas al costat els consellers que personalment no es veien en cor de portar fins a les últimes conseqüències els objectius polítics estratègics del referèndum de l’1-O.

L’advocat i editor Quim Torra, com a President de la Generalitat, s’ha mantingut insubornable i coherent amb els objectius polítics estratègics, malgrat la repressió personal que això li ocasionava.

I és que només els que estan a la política sense ser polítics, per sobre dels objectius personals, poden fer prevaler la missió encomanada.

Així ens en sortirem.

PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES PER A COMPLETAR LA DUI I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA:

People hold hands and Latvian flags as they participate in a human chain at Baltic Way near Riga August 23, 1989. Runners left Lithuania and Estonia on August 22, 2009, for neighbouring Latvia to start events marking the 20th anniversary of a 600 km (375 mile) human chain that showed the Balts’ wish to regain their independence from the Soviet Union. More than two million people in the Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania joined hands in one of the biggest mass protests seen against the former Soviet Union and demanded the restoration of independence. Picture taken August 23, 1989. REUTERS/Ints Kalnins/Files (LATVIA POLITICS ANNIVERSARY IMAGES OF THE DAY) – RTR270BQ