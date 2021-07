JUDICIS I INJUSTÍCIES CONTRA CATALUNYA: URGEIX EL DIVORCI

SOLS LA INDEPENDÈNCIA !

CAP PACTE, CAP REFERÈNDUM, CAP CONSULTA …

La guerra d’Espanya contra Catalunya per evitar la seva indepenència fa 307 anys que dura.

“No us cregueu res del TC, ni de cap Tribunal ni Judicatura Espanyola,

tots els seus moviments estan pensats per protegir Espanya davant de l’opinió europea

i mundial i per atacar Catalunya.”

Salvador Molins 25.07.2021 | 03:07

Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou !

Aquest gat sóc jo, d’ençà d’aquests vots particulars al TC i a altres tribunals espanyols que van apareixent de mica en mica quan ja tot és dat i debatut i després d’un llarg temps en què el silenci absolut de tota la classe jurídica, àdhuc la catalana, no ha denunciat les injustícies fetes contra Catalunya i la seva decisió d’independitzar-se de l’estat espanyol, injustícies més flagrants encara en els casos de Cuixart, Sànchez i la Presidenta del Parlament Català de la l’any 2017, la MHP Carme Forcadell d’aleshores.

Crec que no es tracta d’una conversió sincera de la Judicatura sinó un manera programada des de les més altes instàncies del poder espanyol per a netejar-se la cara “sin que se note el cuidado” i per tal d’aconseguir-ho, de tant en. tant van filtrant limitades discrepàncies que els donin una falsa pàtina de serietat i democràcia.

Tots aquests judicis, totes aquestes injustícies ens han de recordar contínuament l’absoluta necessitat de divorciar Catalunya d’Espanya, no ho oblidem de cap manera, estiguem al cas perquè tan Espanya com els falsos independentistes intentaran forçar-nos i empenyer-nos a falses i errònies terceres vies, pactes interessats en perpetuar l’actual situació colonial o Estatuts que han retallat i incomplert sempre, ja des del mateix Pacte de Sant Sebastià. Ni estatuts ni pactes, sols implementar la independència votada el 1r d’octubre i declarada amb la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017, res més!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC



PS 3: Si plantem cara a l’enemic, ningú podrà aturar la República Catalana Independent.

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.

Els catalans tenim “un “horitzó d’expectativa” nítid” i precís:

República Catalana Independent.

Punt i final del Procés.

Completem la DUI del 27 d’octubre del 2017.

El dia del Punt i Final hem de ser molts, hem de ser tots.

Ara ja són 98.293 ciutadans de la nova república que es deleixen per implementar-la.

És molt senzill censa’t, ja! Xirinacs ens digué “sigueu poble” …

Som-hi, doncs! ——————————-

Comentaris a l’article d’Andreu Barnils:

Jaume Riu

24.07.2021 | 23:49

Espanya és un membre important de la UE, però això, en comptes de ser una salvaguarda per no rebre sancions importants del TEDH, precisament hi veig la consideració contrària.

Pel fet de ser un membre important, significatiu i referent de la UE, els incompliments del regne d’Espanya no passen desapercebuts i contaminen la credibilitat de tota la UE, i són tan visibles que perjudiquen als altres membres.

PS: JUDICIS I INJUSTÍCIES CONTRA CATALUNYA:

URGEIX EL DIVORCI