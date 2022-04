Judicis del Divorci entre Catalunya i Espanya.

TJUE, Luxemburg

Fins ací, de moment, l’estat de la situació d’un dels Judicis més importants del Divorci entre Catalunya i Espanya.

Mentre els jutges deliberen, nosaltres, els catalans, avancem en l’edificació constant de la República Catalana Independent, Mandat del 1r d’octubre, i en el compromís de completar la DUI del 27 d’octubre de 2017.

Censem-nos al CxR i enxarxem-nos en línies com els Consells Locals, ANC, Debat Constituent, “Octuvre”, la Defensa de la Llengua, … Etc.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Editorial de Partal sobre aquest Judici al TJUE:

https://www.vilaweb.cat/noticies/cal-lluitar-perque-ningu-no-regala-res-tampoc-a-luxemburg/

PS2:

Catalunya i Llibertat !

Aquest és l’estat de la qüestió, fins ara, del Judici del Divorci entre Catalunya i Espanya.

Catalunya va fer un Referèndum d’Autodeterminació, de caràcter vinculant, el 1r d’octubre de 2017, convocat pel govern català i el Parlament de Catalunya, legals i legítims, escollits en eleccions i procediment democràtic establert. Aquest Referèndum el va guanyar el “Si” a la pregunta “Vol vostè que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República?” amb una participació d’un 43% de la cens electoral i un 90% de vots afirmatius. La resposta de l’estat matriu, el Regne d’Espanya, fou primer la repressió violenta el mateix dia del referèndum colpejant als votants en les mateixes cues de votació davant de les urnes electorals, algunes de les claus foren robades i confiscades, posteriorment al dia de votació s’executà la destitució de tot el govern i Parlament catalans i legals i legítims, la persecució i empresonament dels membres d’aquet govern sota l’_acusaciö principal de rebel·lió, … acusació ja desestimada pel Tribunal de Schleswig-Holstein.

Des de l’any 1714, primer el Regne de Castella i deprés el Regne d’Espanya ocupen Catalunya havent derogat les seves lleis i constitucions per Dret de Conquesta amb l’anomenat “Decreto de Nueva Planta” i des d’aleshores Espanya malda per mantenir ocupada i subjugada Catalunya, i el Poble Català intenta alliberar-se’n. Les fites més recents d’aquesta lluita d’alliberament han estat per part de Catalunya l’esmentat Referèndum i la consegüent Declaració Unilateral d’independència del Parlament Català del 27 d’octubre de l’any 2017. I ara mateix el judici que avui ens ocupa.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.