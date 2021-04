JA SOM 94.628 CENSATS AL CxR: VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA LLEIALS AL 1r D’OCTUBRE.

El paraigües foradat “UE” de Catalunya

Comentari a l’article de Joan Ramon Resina sobre la UE

https://www.vilaweb.cat/noticies/deslegitimacio-unio-europea-joan-ramon-resina/

Faria bé el MHP Puigdemont o la MH Sra. Ponsatí de llegir aquest article del Sr. Resina als demés Parlamentaris europeus.

Jo al llegir-lo he quedat espantant, he quedat de pedra. No ens podíem pensar, el 10 d’octubre de 2017, la que ens cauria a sobre al deixar en fals la Declaració d’Independència. El Brexit, que segons el meu parer és bo pel Regne Unit però no pels catalans, per a nosaltres pot ser catastròfic en el sentit que obre la porta a l’esfondrament del que consideràvem un paraigües davant l’imperialisme violent espanyol, el bombardeig amb bombes cada 50 anys. La pandèmia actual, l’atac espanyol amb la repressió contínua, la divisió de l’independentisme, el partidisme manifest, … etc.

Bé, hem de preparar-nos ràpidament per marxar d’aquesta nau que s’enfonsa.

Demà, de moment, tornarà sortir el sol, preparem-nos per viure la nostra independència, espiritualitzar la nostra independència, edificar il·lusionada i constant la nostra incipient República Catalana Independent.

Persistim, preparem-nos.

La nostra sobirania no és al Parlament Català ni al Govern de la Generalitat que de moment són falses i buides concessions de “sa graciosa majestat espanyola”, amb xantatges, amenaces i repressió continuada:

La nostra veritable sobirania és a la incipient República Catalana Independent, de moment a l’exili de Waterloo, posem-hi tot el nostre esforç i la nostra esperança, no defallim.

Ara que el CxR vol crear aquests nous consulats pensem en l’eix que va des dels EEUU, passa pel Regne Unit fins arribar a Israel, convindria que també passés per Barcelona, hauríem d’intentar-ho.

Gràcies al Sr. Resina per avisar-nos amb aquest clarificador article.

Hem de completar i acabar el que vam començar el 1r d’octubre i la DUI catalana del 27 d’octubre del 2017. Portar la DUI al Tribunal de La Haia, cercar, abans, els suports internacionals, amb aliances de valors, econòmiques i geopolítiques, suports econòmics, … no podem defallir!

Endavant catalans, no tenim dret a rendir-nos.

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: JA SOM 94.628 CENSATS AL CxR:

VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA LLEIALS AL 1r D’OCTUBRE.

PS 2: El CxR i els Consells Locals una nova il·lusió, una nova esperança, preparem-ne ja les eleccions a l’Assemblea de Representants. Fem consultes vàries anuals. Movem-nos, que la son i la mandra no ens estamordeixin.

PS 3: https://www.elnacional.cat/ca/politica/germa-bel-carnet-consell-republica_599810_102.html