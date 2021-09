VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA

Ja en som 98.561 els catalans lliurement censats al Consell per la República. Som pocs encara respecte dels 2 milions que vam votar i per tant decidir la República Catalana Independent, però molts dormen, es deuen pensar que la independència i la llibertat veritable cauen del cel. Però no els esperarem pas als encantats, als homes i dones de poca fe, als esclaus de fet i d’inconsciència, quan es despertin ja es mouran. De moment els lliurament censats tirem milles, edifiquem la República Catalana Independent ara i aquí, a Waterloo i aquí: Siguem lliures, visquem la nostra independència, no esperarem pas quan ja siguem morts … o és que molts ja ho són de morts, morts en vida!?

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

https://blocs.mesvilaweb.cat/smolins9/

https://blocs.mesvilaweb.cat/empordaaccio/

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.