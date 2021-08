El CxR al Principat, a la Catalunya Nord, a les Illes, al País Valencià, … Ja en som 98.353 ciutadans lliures censats. CENSA’T, val la pena!

Val la pena!

Censeu-vos al Cens del CxR, la inscripció, el carnet i el QR de ciutadania.

CxR en defensa de la Nació, de la Llengua, dels territoris, …

CxR, Principat, Catalunya Nord, Illes, País Valencià … Franja, Andorra, Món

Tots hi sou convidats, les portes són obertes.

Ja en som 98.353 ciutadans censats i en augment

UNA NACIÓ, UNA LLENGUA, UN ESTAT CONFEDERAT,

LES PRÒPIES LLEIS I CONSTITUCIONS.

UN POBLE EN MARXA !

VAL LA PENA CENSAR-NOS AL CxR.

VISQUEM LA INDEPENDÈNCIA

VISQUEM EL MUTU RESPECTE

VISQUEM L’ANHEL

ASSEGUREM LA LLENGUA

INSTITUCIONALITZEM TOTS ELS TERRITORIS

FINS A LA VICTÒRIA FINAL

QUE SOLS SERÀ LA PLENA INDEPENDÈNCIA.

Catalans que vau votar el 1r d’octubre del 2017, i tots els qui vau anhelar i celebrar aquella fita des d’arreu de la Nació, val la pena censar-nos tots i esdevenir ja incipient República Catalana Independent. Ara mateix ja som 98.353 ciutadans i en creixement.

Notícies de Vilaweb:

Primera notícia, de les Illes:



El Consell per la República obre la delegació a les Illes

amb un acte a Perpinyà

Es va fer aquest divendres passat al Palau dels Reis de Mallorca · Hi ha assistit Carles Puigdemont. Així ho expressava la notícia:

El Consell per la República ha obert avui la delegació a les Illes amb un acte que s’ha fet al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. hi ha anat els representants de les diferents illes: l’ex-eurodiputat d’ERC Bernat Joan, per Eivissa; l’ex-diputada balear Esperança Marí, per Formentera; Magdalena Gonzàlez i Maria Antònia Font, coneguda activista feminista i per la llengua, per Mallorca, i l’escriptor Joan Francesc López Casasnovas, per Menorca.

També hi han participat el president Carles Puigdemont; el vice-president del Consell per la República, Toni Comín; i els consellers del consell Lluís Puig, Elisenda Paluzie i Lluís Llach, i la delegació de Catalunya Nord.

En declaracions als mitjans de comunicació, Comín s’ha mostrat satisfet que la constitució de la delegació hagi estat iniciativa dels illencs i ha definit la implementació institucional de l’entitat al territori com a exemple clar d’un desplegament de baix a dalt. “La culminació del procés d’independència necessita que el consell estigui arrelat institucionalment i organitzativament al territori”, ha defensat.

Una de les promotores per Mallorca, Maria Antònia Font, ha fet valdre les protestes i mobilitzacions a les Illes: “Som un sol poble, i aquest acte ratifica que som Països Catalans.” “Hi ha una part de la societat amb una simpatia per una Catalunya independent. Cal impulsar una institució com el Consell que treballa per al conjunt de la nació i la catalanofonia”, ha afegit Bernat Joan.

——————–

Segona notícia, del País Valencià:

Es posa en marxa un grup impulsor de la Delegació al País Valencià del Consell per la República

Aquest diumenge s’ha fet públic un comunicat d’un grup impulsor de la que podria ser la Delegació al País Valencià del Consell per la República. Divendres a Perpinyà es va fer pública la creació de la Delegació de les Illes del Consell per la República, la segona després de la Delegació de la Catalunya Nord, que ja funciona fa mesos.

Els promotors d’aquesta delegació han fet públic com a contacte el correu grupimpulsorpv@protonmail.com i han redactat el següent comunicat: