Eleccions a l’Assemblea de Representants del CxR. No és només un gest, és una realitat!

VOTEM LA NOSTRA ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS:

No és només un gest, és la realitat, la República Catalana Independent és incipient i petita però és viva i lliure. Nosaltres en som la part substancial. Visquem-la!

I assegurem el present i el futur de la Llengua, l’ànima del nostre Poble mil·lenari.

(Salvador Molins, CLR del CDR*BIC i tots els 100.711 catalans lliures que ja ens hem censat al CxR)

————————

Editorial de Vicent Partal: (***)

Creix la nova República Catalana Independent, neix la seva segona institució:

PRIMERES ELECCIONS A L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

del CONSELL PER LA REPÚBLICA

“Per què votaré, ben convençut i content, avui?

Després de parlar durant tant de temps de la necessitat de transformar el mandat del Primer d’Octubre en una institució democràtica, viva i enfocada cap al futur, finalment aquest cap de setmana ha arribat l’hora de fer-ho realitat

Avui és el primer dels tres dies de votació a la primera Assemblea de Representants del Consell per la República. I això vol dir que avui una part dels catalans tenim per primera vegada en la nostra vida l’oportunitat de votar d’una manera diferent. Aquestes eleccions sobretot són, s’han d’entendre, com un gran exercici d’autoorganització popular. Però també com la prefiguració d’una República de Catalunya que no vol ser una Espanya en petit.

Sobre això, crec que és fora de tota discussió que d’avui endavant els qui votem podem votar diferentment, d’una manera que no ens havia estat mai permesa abans. Votem electrònicament i des de qualsevol indret del món. Votem uns representants de territoris concrets que responen per ells. No votem llistes tancades, sinó persones individuals, d’una en una. Votem representants de tots els Països Catalans. Votem en una doble urna –per a independents i per a càrrecs electes. I ho fem sabent que el nombre d’independents doblarà el de càrrecs electes –81 contra 40. Votem un parlament en què les dones seran majoria obligatòriament, gràcies a un reglament electoral innovador.

Tot això implica un canvi mental molt gros. Jo tinc decidit quins quatre representants de la meua circumscripció votaré. I per veure-ho clar he hagut d’esmerçar unes quantes hores a conèixer i escoltar un total de dinou candidats, dels quals pràcticament no sabia res quan va començar la campanya. No ha estat, doncs, una campanya normal, com és evident. I és possible que això repercutesca en la participació, perquè hem de fer tantes coses diferents de les de tota la vida que potser hi haurà gent que trobarà que el mètode és enrevessat.

Però precisament això, el mètode, és la cosa més important de totes. La democràcia espanyola té molts defectes, moltíssims. I bona part tenen l’origen en el format de les eleccions. La llei electoral i la llei de partits configuren un sistema peculiar, que crec que puc qualificar de malvat, en què les cúpules dels partits polítics tenen un poder absolut i poden fer i manegar al seu gust i conveniència els vots dels ciutadans. I és precisament per això que l’experiència d’aquesta elecció a l’Assemblea de Representants és tan important.

És indiscutible que del vot dels seus membres n’emergirà una assemblea lliure per definició. Lliure del control espanyol, com tantes vegades hem dit, sí. Però també lliure perquè els seus membres no respondran, si més no en l’urna que conforma la majoria, a les ordres de ningú. No respondran a cap consigna de partit ni faran la seua feina pensant que han d’agradar als de dalt perquè tenen el futur a les mans, també el futur professional, de cada diputat. I no arribaran allí amb aquest ridícul apriorisme que fa que, en qualsevol tema, els nostres polítics “pensen” allò que els diu el WhatsApp de la direcció i no allò que els diu el seu cervell.

Arribar fins ací no ha estat fàcil. Els boicots i les manipulacions han estat constants i, precisament en aquest procés electoral, s’han fet més visibles que mai –quins silencis més espessos que guarden alguns! Els errors propis i les indecisions també hi han fet el seu paper. Però, al capdavall, després de parlar durant molt temps de la necessitat de transformar el mandat del Primer d’Octubre en una institució democràtica, viva i enfocada cap al futur, finalment aquest cap de setmana ha arribat l’hora de fer-ho realitat.

L’hora de prendre el relleu de l’organisme provisional que van crear aquell govern i aquell parlament que ens van dur a votar el Primer d’Octubre, a guanyar el referèndum d’autodeterminació, a sentir el poder de la democràcia a les nostres mans, a proclamar la independència.

Que el Primer d’Octubre apareguessen urnes de sota les pedres per a votar enmig de l’agressió violenta d’Espanya va ser un goig. Perquè va ser un exercici immens de poder popular i de democràcia en acció. Com és un goig veure com aquest poble aguanta la repressió, ferm com una roca. Perquè les victòries s’afermen en els moments més difícils, en la capacitat de creure en un mateix. És un goig enorme veure tanta gent brillant, capaç no solament d’empènyer contra les cordes l’estat postfranquista sinó de ser avantguarda democràtica a Europa.

I, en aquest terreny, que gran que ha estat la victòria d’ahir de Valtònyc! I, sí, és un goig i una responsabilitat continuar construint una legitimitat republicana paral·lela, i no pas copiant allò que no ens agrada sinó oferint un exemple d’allò que podem ser. I és per tot això que faré el meu vot avui, plenament convençut de la importància del gest.”

Vicent Partal, director de Vilaweb

PS 1: Sobretot els vull destacar aquesta entrevista amb Josep Costa: “M’he vist sol defensant l’estratègia de no cedir”. > (Vicent Partal)

PS 2: Comentari 1:

VOTEM LA NOSTRA ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS:

No és només un gest, és la realitat, la República Catalana Independent és incipient i petita però és viva i lliure. Nosaltres en som la part substancial. Visquem-la!

I assegurem el present i el futur de la Llengua, l’ànima del nostre Poble mil·lenari.

(Salvador Molins, CLR del CDR*BIC i tots els 100.711 catalans lliures que ja ens hem censat al CxR)

PS 3: Fotografies, comentaris 2 i accessos de la Campanya electoral, llistes de candidatures, currículums, projectes i accessos corresponents, i agraïments finals d’aquest post:

Ahir, Londres:

Jo mateix al Debat de la Catalunya Central a Berga:

youtu.be/u2WarP8pmYE

525 Candidatures a les eleccions de l’Assemblea de Representants del CxR:

https://car.consellrepublica.cat/

30 + 8 Candidatures Catalunya Central,

Llista de currículums i projectes. (30+8)

https://drive.google.com/file/d/1CmOK397o7ct5CZ_6HIJKssl12TSEcS9L/view?usp=sharing

PS 4:

Gràcies Julian Assange per defensar Catalunya. Gràcies Vicent Partal per l’Editorial d’avui***. Gràcies Josep Costa pel teu clam en favor d’un atac de país coordinat per defensar la nostra independència i defensar-nos dels abusos de la Judicatura Espanyola contra Catalunya. Gràcies Anwar, gràcies Boye, … per defensar-nos i ensenyar-nos com hem de lluitar! Gràcies Cotarelo, …