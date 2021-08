Gràcies Cotarelo per la proposta de Via Bàltica! ___ Els lleials al 1r oct censats al CxR ja en som 98.423. Molts militants pel 1r possible partit de la incipient República Catalana Independent.

L’escriptor Ramón Cotarelo, al pavelló Nou Congost de Manresa,

en la convenció fundacional de la Crida, el 27 d’octubre de 2018.

El catedràtic en Ciències Polítiques Ramon Cotarelo, molt seguit a les xarxes per criticar el modus operandi dels principals partits del Govern pel que fa a l’estratègia per assolir la independència, ha tornat a revolucionar les xarxes amb una proposta que és, com a poc, atrevida.

En concret, Cotarelo argumenta que si no es pot assolir la independència és perquè actualment es té tota la fe posada en els partits, i “precisament per això no es pot assolir, perquè és només una part de la nació”. El que busca el catedràtic és que es creï un “moviment transversal per damunt dels partits encapçalats per un líder legítim i carismàtic”.

I qui ha de ser aquest líder? Doncs Cotarelo ho té clar: “El meu criteri és que el MHP Carles Puigdemont trenqui amb JxCat i encapçali un moviment unitari d’independència”. Amb aquesta contundència, el professor creu que amb prou seguidors del president legítim de Catalunya es podria proclamar la llibertat de Catalunya sense els processos de diàleg i dates de caducitat per parlar amb el Gobierno que no fan més que convertir-se en promeses no complides per part del Govern. Cotarelo ho remata amb la reflexió sobre un hipotètic moviment liderat per Puigdemont: “Que estigui a l’altura d’on la història l’ha posat”.

Ramon Cotarelo @ramoncotarelo · Aug 11 Cap partit no pot assolir la independència precisament per això, perquè és un partit, una part de la nació. Cal un moviment transversal per damunt dels partits encapçalat per a un líder legítim i carismàtic. Creiem que ho teníem, però sembla que no. Fada S. Esteve de les Roures @s_roures · Aug 11 Replying to @ramoncotarelo @perearagones and 2 others I tant que estem decepcionats. I molt I ara per ara no hi ha cap partit “independentista ” creïble. Però no llencem la tovallola i busquem persones en les que confiem: @AlbanoDante76 , @ClaraPonsati , en Josep Costa o vostè, maestre.

Genís Ferran @ferran_genis Aug 11 Replying to

@ramoncotarelo D acord amb vostè. Un moviment transversal al marge de partits ens durà a la independència. Altra cosa s ha demostrat impossible. El criteri del p. Torra s ha demostrat encertat. Mentre tinguem autonomia, parlament O diputacions no hi ha res a fer… gabarra @gabarra68 11h Replying to @ramoncotarelo Ramon tot això és correcte però he de dir-li què això no és possible mentre ERC seguiu sent el partit que és.Trist però radicalment real.. A més a més la CUP no és,de cap de les maneres,un partit rupturista.Per a la transversalitat es necessita més gent desconectada dels partits

Potablava @Potablava8 Aug 11 Replying to @ramoncotarelo Ja no confieu en @KRLS ? Es l’ultim cartux que ens queda, si falla s’acabat el broquil.

