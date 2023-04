GOI Català, 369 anys en lluita (Pau Claris 1641) per l’alliberament total.

Llista Cívica i Cos Cívic del MxI:

Per alliberar-nos de la repressió i violència, el terrorisme d’estat espanyol contra Catalunya, Nació mil·lenària, ara també GOI català dins l’EU. El MxI necessita un cap i un cos:

Em frisso per votar gent com la Ponsatí.

Tant de bo siguem capaços de muntar una Llista Cívica, cap de l’independentisme unilateral, lleial, absolutament lleial al Primer d’Octubre i a la DUI del 27 d’octubre del 2017.

Si volem un cap, una plana major, un lideratge precís, en tot necessari, necessitem un cos, un cos cívic a cada una de les poblacions on es van fer les Consultes, un cos que pugui assumir el Pacte de l’independentisme civil unilateral que l’ANC està destil·lant. Desitjo que aquest Pacte aviat es faci públic. Com va dir Dolors Feliu, no recordo quan però ho va dir, aquest Pacte ha de ser obert, unilateral, inclusiu, però de cap manera s’ha d’ofegar o congelar per causa de cap consens retardatàri i encallador. Així ho vaig entendre, ho crec necessari, ho vull.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1

Comentaris a l’Editorial de Vilaweb sobre la repressió i l’esclavització dels catalans. (GOI català):

Joan Guasch

23.04.2023 · 23:00

Tinc un bon amic que ja fa molts anys que em parla del complex d’esclau, que vindria a ser això de què parles avui, i que als catalans ens falta recobrar un tret, psicològic diria, que és el Caràcter, així, en majúscules, és a dir, la capacitat de plantar cara i de respondre amb força als atacs constants que rebem per totes bandes. És l’únic llenguatge que entén el nostre enemic. L’ú d’Octubre vam tenir caràcter col·lectiu i és la primera vegada en molts anys que l’Estat va tenir por. Ho teníem a tocar, malgrat el que diguin ara els neo-autonomistes, però se’ns va desinflar el Caràcter. Lliçó apresa. Seguim.

Joan Guasch

Xavier Clèries

23.04.2023 · 23:21

Hi ha víctimes que no poden deixar de ser-ho, Vicent, això passa a nivell individual i també en els grups, i com no, en els pobles. Però és possible revertir-ho plantant cara als maltractadors que, per altra banda, acostumen a ser uns covards quan se’ls ensenya les dents.

Jaume Caralt

Jaume Caralt

23.04.2023 · 23:42

Segons la Marta Rovira aquest senyor que cridava, i els de la seva nacionalitat, es varen sentir amençats l’ú d’octubre. Pobrets quina pena que fan … ella també.

Pere-Andreu Ubach

Pere-Andreu Ubach

23.04.2023 · 23:46

Independència i Revolució Vicent, independència i revolució.

Salvador Molins

24.04.2023 | 05:23

Jo tampoc vull anar a Madrid.

Núria Castells

24.04.2023 | 01:02

Aquesta és l’actitud!

Avui, en Vicent Partal parla dels fonaments psicològics de l’opressió. De com se senten opressors i oprimits i perquè. I cal ser-ne conscients si volem sortir-nos-en!

DESOBEIR. No plegar-nos a ser el que ells volen que siguem ni a sentir-nos com volen que ens sentim -persones inferiors, amb drets inferiors, que mereixen càstic i repressió si “s’insubordinen”.

No deixen que ens prenguin la dignitat perquè, llavors, ja ens ho poden prendre tot!

GRACIAS, Clara, por tu actitud digna y tu coraje.

Necesitamos ese ejemplo, más que nunca.

Especialmente ahora, cuando tantos de nuestros políticos nos han fallado y retroceden ignominiosamente.

Es tu ejemplo el que nos ayuda y ayuda a nuestro país; no en modo alguno el de los que se han entregado al estado que nos maltrata.

SEGUIMOS

PS2:

El impacto psicológico de la violencia histórica contra los catalanes.

