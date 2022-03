Cal FREE ASSANGE i cal fer Exclusió i boicots totals a Putin.

El bé de Julian Assange:

Julian Assange va destapar les brutícies de l’imperi i per això fa anys el tenen empresonat i el volen condemnar injustament, els estats i el sistema que ostenten el poder.

No hi ha dret. No hi ha justícia.

Els catalans a Julian Assange li hem d’estar agraïts, és de les poques persones amb significat humà i mundial que va donar suport a la nostra Independència el 1r d’octubre i el 27 d’octubre de l’any 2017, i es manté en la seva opció i decisió.

Gràcies Julian Assange, gràcies!

Desitgem que a partir d’ara la sort et sigui favorable. Felicitat per l’amor de la teva estimada i per a tots dos en el dia del vostre casament. Que l’Amor us continuï beneint.

Visca Julian Assange Lliure!

Visquin ell i la seva estimada!

Visca Catalunya Lliure!

El mal de Putin

La “ruleta russa” o exclusió aèria i boicot econòmic totals.

Tenen raó els que defensen l’exclusió aèria i el boicot total i efectiu al 100×100, si no els hi fem cas tindrem indignitat i guerra fora d’Ucraïna. S’ha d’aturar el Putinisme, Putin el primer. No té ni sentiments ni mesures, amenaça amb la força nuclear i ara amb els astronautes. Són signes de debilitat, potser? Jo crec que Putin juga amb occident com el gat amb la rata i va avançant pas a pas, com fa espaÑa contra Catalunya ofegant-la cada vegada més, “són que se n’obté el cuidador”. Quan tingui Ucraïna anirà pel següent país, sabrem aleshores el següent a qui li haurà tocat la sort de la “ruleta russa”.