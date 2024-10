Exigim-nos la veritat. Depurem-la d’odi.

Exigim-nos la veritat, depurem-la de l’odi, a tots nivells!

Algú va dir “els morts en política no es poden ressuscitar” Si ERC no els enterra esdevindrà un partit de zombis. Tristament Junts està seguint els mateixos passos. Cap dels dos partits defensa amb la fermesa que cal el Mandat del Poble Català del Referèndum d’Autodeterminació vinculant de Catalunya, ni es prepara, dia per dia i moment a moment per edificar en tota ocasió i en cada acció, en cada gest i en cada paraula, la ja incipient República Catalana Independent i la DUI catalana votada i guanyada al Parlament. Es creuen que negociant amb Espanya podran tirar endavant? -No és així, s’han supeditat al PSOE i el seu esquifit PSC. I la pretesa pacificació és totalment falsa, amb aquesta enganyosa pacificació i aparent normalitat assoleixen adormir i drogar la societat catalana, en són l’opi, com els bolxevics en deien de la religió.

Exigim-nos la veritat, depurem-la de l’odi.

Junqueras, Sergi Sol, Marta Rovira, … No s’enten res … Acabar la feina ???

ER, estultícia i traïdoria a Catalunya i als catalans. On és Sergi Sol? I on són els ideòlegs d’aquesta Esquerra Republicana lliurada al permanent enemic espanyol a canvi de res. On són els autors d’aquesta gran traïció?

Es presentaran al nou congrés amb vestits de xai per tal de que tot segueixi igual “lligat i ben lligat” dins d’aquest actualment miserable partit?

Des que van aparèixer les mans brutes d’ER, per a mi infinitament més greus que aquell famós 3% que tan els agradava esmentar amb les mans falsament pintades de blanc, o sigui, tots aquests afers dels Maragall, dels Mariachi, del ninot penjat de Junqueras, i més afers que possiblement no sabem ni segurament sabrem mai, fa mesos em faig una pregunta: on és Sergi Sol? S’amaga? L’amaguen? No els interessa parlar-ne? El protegeixen? Se’l guarden? On és? El tenen enrocat en el tauler estratègic de destrucció i oblit del Mandat del Poble Català, del Primer d’Octubre de 2017 i de la DUI del Parlament Català del 27 d’octubre de 2017?

Cap confiança amb aquesta ER que com Espanya ja no és res de valor, ni existeix per a mi!

ER ha fet un mal encara més gran que tot això, dividir l’independentisme, en el pitjor moment, quan calia confrontar-se unit davant i contra l’estat invasor, i aquest mal l’ha fet contra la Independència de Catalunya.”

ER és per tots els que han anhelat la Independència d’aquest nostre país és ara un partit vergonyós i inacceptable

Qui els ha votat se n’ha fet còmplice.

Salvador Molins Escudé, Berga. Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC. Xarxa territorial per a completar la DUI i la Llista Cívica unitària del MxI.

PS1: “Rosa Gispert 19.09.2024.

Tot el que cal saber d’ER és aquí:

https://x.com/viquirepublica/status/1836653130102059339

(Maleïdes estratègia i tàctiques equivocades. Hem de dir “Prou” i superar tot això.)

PS2:

Junqueras no és tot el problema, però el problema principal ha estat Junqueras

https://www.vilaweb.cat/noticies/junqueras-no-es-tot-el-problema-pero-el-problema-principal-ha-estat-junqueras/