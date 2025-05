Estat d’Israel, 77 aniversari.

.

Anotacions sobre el 77è aniversari de l’Estat d’Israel

Fa quatre dies segons el calendari jueu s’escaigué el setanta-setè aniversari de la creació de l’Estat d’Israel, una commemoració enfosquida pel dolor de la nova guerra encetada pel gihadisme palestí en el seu renovat afany d’exterminar els jueus arran de la massacre del 7 d’octubre del 2023. També pels incendis provocats als boscos que envolten Jerusalem fruit de la reforestació engegada fa més d’un segle pels repobladors de la seva terra ancestral.

Malgrat totes les adversitats, el poble jueu reneix a Israel i es defensa exitosament en una guerra existencial en múltiples fronts.

Dissortadament, vuitanta anys després del final de la Segons Guerra Mundial, i amb testimonis vius de l’holocaust, l’antisemitisme s’ha desfermat globalment esperonat per Hamàs i els proxis de l’Iran arborant el victimisme palestí com a coartada dels seus propòsits genocides. El Ministeri de la Diàspora ha fet públic l’Antisemitism Report 2024 on es pot constatar el seu abast multidimensional.

Jaume Renyer, maig 2025.