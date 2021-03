ÉS DE JUSTÍCIA i es obligació moral que JUNTS inclogui la DUI, la Llengua i el Consell per la República en el PACTE amb Aragonès.

EL PACTE D’INVESTIDURA I PACTE DE GOVERN, LLIGAT I BEN LLIGAT

i NO PAS AMB EL SAC FORADAT.

JUNTS, per la DUI, per la Llengua i pel Consell per la República. 33 vs 32 és de justícia.

No ens fan por les urnes ni el 52%. (De què ens servirà un 52% si és buit?)

El Pacte d’investidura i el pacte per a tota una legislatura no és un vulgar pas burocràtic. És obligació de Junts, sols amb un diputat menys que ER, defensar la DUI, assegurar el futur de la Llengua Catalana amb un gran pacte de país i defensar el Consell per la República de Waterloo. Això és el pacte, una de les operacions més serioses de tota la legislatura, i s’ha de fer bé, ben detallat i amb garanties, no improvisat i sense concretar coses bàsiques dient ja ho farem … perquè quan et necessiten per la investidura tot són promeses i quan ja has donat el teu suport esdevens sols un molest figurant i a la primera de canvi t’arraconen amb aquell “ara no toca” “ara no puc” o “ja ho farem després” i quan els convé et fan el salt i s’emboliquen amb l’oposició més espanyolista. “vull ser el President de tots”, com el Pujol, de tots menys dels meus votants.

ER vol aplegar-ho tot, no en tindrà prou amb aquesta pírrica victòria, aquella batalla virulenta d’ abans del 14-F, caldria veure clarament i exactament de qui i contra qui, continuarà sense repòs fins que ER ho hagi aplegat tot.

Illa, en castellà colonialista, diu que no farà una política d’obstrucció i bloqueig, però pensa i sap que Aragonès no farà política independentista activa, sols referències de fons, tot plegat és la manera Pujolista de quedar bé amb tothom menys amb el compromís per a la Independència, Pujol es va passar 23 anys subvencionant la “Feria de abril” i marginant els independentistes, tot pels de fora menys pels catalans, els catalans muts i a la gàbia. 23 anys de “catch all party” -partit que arreplega tothom no comprometent-se a fons en res- per no fer res substancial, tan sols per assegurar-se les eleccions de la següent legislatura. Sembla que ER ha trobat la pedra filosofal.

Per altra banda el caramel de la renda universal és impossible, d’on sortiran les misses si ni tan sols hi han diners per pagar les vacunes, i es ero i erto? La renda universal només és per extreure els diners de Catalunya i pagar-la fora, ja l’estant pagant a Andalusia, on també les exigències d’hores treballades per a poder cobrar les “peonadas” no fa gaire ja van ser rebaixades. Tot ho paga la geganta de l’espoliació a Catalunya, 16.000 milions d’euros anuals.

La CUP diu que ja ha fet els deures, fer-los ràpids, imprecisos i sense garanties com ER els va fer amb el PSOE, que en veritat han estat a canvi de res, res vol dir ni amnistia, ni indults, ni taula, ni relator, ni inversions atrassades, … fer-los així no costa gaire, quan convé et deixen de banda i enlloc de pactar amb tu ho fan amb qualsevol altre, PSC-PSOE, Vox o el qui sigui que això ja sabem com va. Malgrat tot els partits com ER ho intenten i tenen el seu dret a fer-ho. Una altra cosa és que Junts es deixi enganyar per falses fotografies que també ha de saber explicar, que ens expliqui el perquè no vota a favor de la investidura i si cal no entra en el govern o precipita eleccions, que ens ho expliqui i si ho fa bé, que crec que pot fer-ho bé, ho entendrem. Està clar que ho entendrem!

Junts ha de ser ferma en les seves exigències, Aragonès jugarà fort i no baixarà del ruc, negociarà amb pols ferm per imposar el seu actual criteri i si canvia res seran coses superficials i ho farà fins l’últim instant com els bascos, en aquest cas jugar de catxa és provocar als Junts la por del no pacte.

Els Independentistes volem un govern independentista que es comprometi amb la independència, no volem enganys, no volem fum.

Si no hi ha pacte just i respectuós i ben lligat no hi ha d’haver pacte. És la responsabilitat de Junts, sabem que anar amb el lliri a la mà, finalment sembla que ja ho hem après aquests tres darrers anys, i anar de bona fe no ens porta enlloc.

Així, al final, és veritat o no és veritat que “no ens fan por les urnes”?

Degut a la divisió de fet imposada per ER el 52% enlloc d’ampliar-se ha quedat debilitat, ser molts i no anar vers un objectiu comú no servei per a res.

Tinguem-ho clar, és de justícia, és així, 33 vs 32 vs 9 diputats, el pacte ha d’incloure la DUI, la Llengua Catalana i el Consell per la República, sinó no valdrà per complir el Mandat que vam donar-nos tots! …”TOTS” el 1r d’octubre, ER, Junts i la CUP.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS1:

ÉS DE JUSTÍCIA i es obligació moral que JUNTS inclogui la DUI, la Llengua i el Consell per la República

en el PACTE amb Aragonès.