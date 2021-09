El Referèndum d’Autodeterminació ja està fet i guanyat, ara el que ens manca és fer gran el CxR i plantar-nos. Ja som 99.261 ciutadans censats. I tu?

LLEIALS A LA JA INCIPIENT REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

Si som siguem, no pidolem la Independència … fem-la i visquem-la!

OBJECTIU PRIMER:

FER GRAN EL CONSELL PER LA REPÚBLICA

Salvador Molins (CLR*CDR/BIC)

No ens fotem “un tret al peu”, i menys encara no ens fotem un tret al cap. Vam guanyar i alguns encara no s’ho creuen. És que es tracta d’anar fent referèndums fins que el perdem com el van perdre els escocesos i els quebequesos? La proposta d’un nou Referèndum no ens soluciona res sinó som capaços d’implementar el que ja hem guanyat, en això ens hem de concentrar, en preparar-nos per fer i dir el “Prou!” definitiu. Fem gran el CxR i mantinguem-nos lleials al Mandat del 1r d’octubre de 2017 i completem el que falta per completar la DUI ja feta el 27 d’octubre de 2017. A més si es tracta de fer un nou embat amb un Referèndum no l’hem de fer deslegitimant el Referèndum d’Autodeterminació que ja l’hem guanyat, sinó com ha escrit Pere-Andreu Ubach 28.09.2021 | 23:04, fem el Referèndum sobre la validació de la Constitució del nou estat. Una constitució basada en la Constitució Catalana dita de l’Havana o una de les altres Constitucions provisionals de la República Catalana, totes elles breus i clares com la dels EUA.

Catalans, no malmetem el que ja tenim guanyat i fem tot el possible i l’impossible per completar-ho, complint lleials el Mandat d’edificar la incipient República Catalana Independent.

Com ha escrit Pere-Andreu Ubach, 28.09.2021 | 23:04:

Que el camí és el del referèndum del Primer d’Octubre? Sí! Rotundament sí.

Que hem de repetir el referèndum del Primer d’Octubre com qui camina a la roda de l’hàmster? No! Rotundament no.

I com escriu Frederic Varela, 29.09.2021 | 00:31:

El que cal és dissenyar un escenari de com es defensarà la proclamació d’independència … I ja posats, és l’única cosa que cal decidir, el referèndum ja es va fer i només cal reactivar la declaració d’independència suspesa.

I la feina constant de cada dia que a la seva manera ens explica Gilibert. I quan diguem prou a la colonització i el domini a que els espanyols i els seus col·laboradors ens sotmeten, i no titubegem … un “prou” definitiu amb convenciment i fermesa.

Al final el que va fer caure el Mur de Berlin no van ser tan les metralletes o els cops de pedra sinó la determinació i la resolució d’una situació que es fa insostenible. No podem ajudar qui ens nega, roba, empresona i pega. Fer costat a l’enemic de Catalunya és el més gran error.

PS:

El Referèndum d’Autodeterminació ja està fet i guanyat, ara el que ens manca és fer gran el CxR i plantar-nos.

Ja som 99.261 ciutadans censats. I tu?