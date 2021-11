“Jo no sóc espanyol”

Censar-se al CxR és alliberar-se,

fer-se, lliurament, nou ciutadà de la República

el “ja-nhi-ha-prou” serà el crit final quan diguem adéu als espanyols i al seu estat.

Jo, Salvador Molins, ja he fet aquest pas i m’he censat al CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT.

Sóc un català lliure! I juntCirurgià amb els altres 101.565 catalans que fins avui ja han fet aquest pas de responsabilitat i d’alliberament, aquesta passa darrera d’unes altres passes, concretament del procés de Consultes, de la Consulta del 9N, del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, legítim, legal, vinculant, corresponsable entre tots nosaltres, ara arriba la passa de l’apoderament, del no delegar la meva sobirania a ningú altre que a mi mateix, no vull que ni Puigdemont, ni Junqueras, per dir dos noms, em facin cap favor, no espero que m’ho facin ells, he de fer-ho jo!

Sense demanar permís a ningú, sense esperar ordres de ningú!

Vaig votar, vam votar, vam guanyar, vaig guanyar, vam emetre un Mandat del Poble per al Poble, vaig emetre un Mandat del meu Poble per al meu poble, i ara tenim la INCIPIENT (que ja és i és vol manifestar) REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT!

Qui no ho tingui clar que no ho faci, que no s’amoïni, que segueixi sent esclau d’Espanya, insultat d’Espanya, reprimit d’Espanya, subjugat, malmès, espoliat, multat, empresonat, … no cal que tingueu pressa els que dubteu o reboteu per despit o per sensació de fracàs o de sentir-vos enganyats per aquells a qui heu delegat i us han fallat com sempre.

Jo crec que els convençuts hem de tirar milles, caminar, engegar motors, edificar aquesta incipient República Catalana Independent. Els 97, 98, 99 , … cent mil, dos-cents mil, … hem de començar i faria bé Puigdemont, Ponsatí, Comín i tots els altres comandaments d’inundar-nos de Consultes i altres tasques pertinents!

Tenim ganes de marxa, … però sobretot no ens vingueu amb coses com anar donat voltes a la monarquia de l’enemic del nostre Poble!

Prou d’espanya! Lluny d’espanya! Ja! per favor! Volem respirar sense espanya!

Salvador Molins, Josep Vilalta, Joan Sabata, …

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS1: Ben Wray: “Catalunya és actualment l’ull de l’huracà”

https://www.larepublica.cat/entrevistes/ben-wray-catalunya-es-actualment-lull-de-lhuraca

PS2:

El govern britànic s’obre a fer un nou referèndum si la major part dels escocesos el vol

El secretari d’Escòcia del govern britànic, Alister Jack, ha dit que acceptarà un nou referèndum si el 60% de la població el demana.