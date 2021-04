El Consell per la República no pot esperar, qui no en vegi l’urgència i la preminència, que s’en vagi! que es quedi a casa, no fan cap falta. Ja som 93.680 i aquests hem d’avançar!

“LA REPÚBLICA VIVA”

VISQUEM LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

No podem esperar! No hem d’esperar! Sense demanar permís, sense esperar ordres.

Al Consell per la República ja som 93.680, cal imperiosament que tirem endavant, cal que avancem!

Estem donant voltes al que podem fer dins l’autonomisme caduc controlat totalment per Espanya, que no hi podem fer res i permetem que part d’ER, de la CUP i de Junts facin el ruc en allò que si podem fer i només depèn de nosaltres, la República lliure, de moment a l’exili i al cor de molts catalans arran de territori, tocant de peus a terra i preparant-nos per dir el “PROU!” definitiu.

https://www.vilaweb.cat/noticies/les-dues-maneres-de-matar-el-consell-per-la-republica/

La República viva és la família i la xarxa de tots els defensors del 1r i el 27è d’octubre del 2017.

Hauríem d’esdevenir una força activa alliberada dels interruptors múltiples que volen controlar el nostre país, ara apago i ara torno apagar, allò de l’ARA NO TOCA que no para d’actuar, en tots els partits, institucions i en masses associacions.

La República Catalana Independent viva som tots els que “ja som república”, per ordre del Poble amb el Mandat del 1r d’octubre i la DUI del 27 d’octubre de 2017. Som tots, tots per propi dret, iguals, compromesos, presents, “sempre apunt” per quan calgui, pel moment precís: CDR’s, Assemblees locals de l’ANC, Assemblees sectorials de l’ANC, Consells Locals de i per la República Catalana, Òmnium i els seus grups de treball, Debat’s constituent’s, Periodistes de mitjans, ràdios i TV’s, Llaços grocs, els del Cant dels Ocells en defensa dels presos polítics i exiliats, Pintors carreteres i carrers, Fotocopiadors, Cartellistes, Twitaires, altres internautes de tota mena, comentaristes als editorials de diaris i demés mitjans, i bases de partits, votants dels partits polítics, altres associacions i col·lectius, persones particulars, tothom que defensi la nostra incipient República Catalana Independent sense demanar permís a ningú i sense esperar ordres de ningú.

Tenim dues dificultats, la primera fer real i pràctica aquesta comunitat o col·lectiu, la segona establir una xarxa de comunicació immediata, unes dates de trobada, un Congrés de Treball que aplegui tot l’independentisme sense interruptors.

Visquem la República, incipient, catalana i independent, dones i homes lliures de Catalunya!

Aquest és ara un objectiu urgent, tan del Consell per la República com de totes les cèl·lules mare i tots els nòduls d’aquesta nova realitat, institucionalitzar la incipient república a l’exili i al territori. Ocupant tot el territori de forma lliure i intel·ligent.

Salvador Molins i Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Berguedans per a la Independència de Catalunya, 2002

PS1: El Consell per la República no pot esperar, qui no en vegi l’urgència i la preminència, que s’en vagi! que es quedi a casa, no fan cap falta. Ja som 93.680 i aquests hem d’avançar!

PS2: Perquè ningú apagui l’interruptor de la República a l’Exili, i si el CxR no avança, … un de nou!

PS3: Una República viva i rebel, institucionalitzada de moment a l’exili i al territori: República Catalana Independent, sense interruptors! rebel! com l’au fènix tothora renaixent:

PS5: El 28 de febrer érem 92.381, el 8 d’abril som 93.680. En un més 1299 catalans s’han censa’t lliurament al Cens de la República.

PS6:

CENS DE LA REPÚBLICA CATALANA (CxR) ACTUALITZAT



JA SOM 93.680 els censats lliures a la República Catalana Independent.

Cada dia augmenten el nombre de censats al Registre Ciutadà del Consell per la República, un degoteig imparable de persones que volen esdevenir ciutadans de la nova República que estem edificant i institucionalitzant de moment a l’exili de Waterloo, per allunyar-nos de les urpes espanyoles i així poder actuar lliures i de forma permanent.



CENSOS COMPARABLES DINS LA UNIÓ EUROPEA:

(Els catalans podem començar caminar!)

República San Marino (EU) cens = 32.471 persones Principat de Mònaco (EU) cens = 39.148 persones Malta (EU) cens = 420.000 persones A la incipient República Catalana, el cens voluntari, continua augmentant. Només depèn de la teva llibertat i del teu convenciment, català que vas votar el 1r d’octubre del 2017 i ho vas fer amb coneixement de causa i raons fonamentades i de pes. CENSA’T AL REGISTRE CIUTADÀ

DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

(CxR)

per IMPLEMENTAR LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT

fora de les urpes de l’estat espanyol.

(https://consellrepublica.cat/)



