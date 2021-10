DUI catalana, 4t aniversari. 27 octubre 2017. Candidatures, compromís i determinació. Ja som 100.668

Debat entre Candidatures a Berga,

PS 2:dilluns, 25 d’octubre de 2021, 2/4 de 8 vespre.Dos dies abans del 4t aniversari de la Declaració Unilateral d’Independència de Catalunya.DUI al Parlament Català, del 27 d’octubre del 2017.Demarcació electoral de la Catalunya Central.

Veu al Twitter el debat entre Candidatures a Berga: República viva, xarxa territorial, ànima catalana, DUI, …

L’Assemblea de Representants escollirà el President i aquest el govern, tots tres lliures i coordinats!

Podeu veure aquest històric, crucial i interessant debat en streaming a:

youtu.be/u2WarP8pmYE



PS3:

Completem la DUI

Cerquem els suports internacionals econòmics, jurisdiccionals, policíacs i militars.

Sempre que ens hem embolicat amb Espanya n’hem sortit emmerdats i encara més subjugats. Ara mateix ER, CUP i Junts tornen caure en la mateixa trampa.

El camí sa és sols la ruptura. Ara concentrem-nos en tirar endavant la incipient República Catalana Independent declarada pel nostre Parlament el 27 d’octubre de 2017, avui mateix fa quatre anys. Completem-la, cerquem els suports necessaris i portem-la al Tribunal de Dret Internacional de La Haia per la seva aprovació definitiva.

Una cosa ha canviat dels anys trenta del segle passat, el “nosaltres sols” que Macià va deixar de banda, ara ha crescut i fa camí per enxarxar els defensors del Mandat del 1r d’octubre sobre tots els territoris de la Nació.

525 candidatures es presenten per omplir i edificar l’Assemblea de Representants del CxR. Una potència extraordinària de catalans capacitats per fer-ho realitat, fer camí sense demanar permís, en el fons i de veritat sense esperar ordres, per canviar-ho tot i no deixar-se dominar pels interruptors del poder que, aquest per petit que sigui, sempre esdevè de dalt, no pas de baix, ai las!

525 menys 121 dona aproximadament 404 candidatures disposades, que no assoliran escó, en aquest cap de setmana, en les quasi primeres eleccions veritablement lliures dels mil i escaig anys d’història de Catalunya.

Com venia dir l’Alliberador de Cuba “Quan tens l’exèrcit apunt no l’has de deixar desanimar, tothom té feina i si no en tens cura se’n tornaran cap a casa”

404 patriotes catalans capaços d’organitzar el territori amb enllaços tipus túnels de cuc vietnamites, capaços de connectar, il’lusionar i reactivar molts ferits de la repressió d’aquests darrers quatre anys i encara molt més maltractats per les etzagallades de molts representants de la classe política actual. No vull repetir noms, però són masses i massa significatius.

I el meu darrer clam d’aquest comentari … Sobretot! Lluny d’Espanya! Ho hem de fer “sols”, sense trampes espanyolistes de fora i de dins.

404 i molts més, vosaltres esteu capacitats per enxarxar el territori i restar apunt per quan calgui. Sou i sigueu com el llevat que fa fermentar la massa.

Que cap interruptor no ens aturi, i siguem, quants més millor, i estiguem al seu moment, allà on haguem d’estar.

Molta gent de Catalunya confon la Proclamació d’independència del President i consegüent desafortunada desactivació del 10 d’octubre de 2017 amb la DUI del Parlament Català del 27 d’octubre, són dues vies diferents però poden ser complementàries i les hem de completar ja des d’ara el més aviat possible. Cal fer-ne pedagogia, fer que quedi clar.

No renunciem als passos que hem assolit fer, ans el contrari completem-los i millorem-los.

Sense la DUI després del 1r d’octubre sols seríem per a molts una autonomia egoista i malcriada. i en canvi som un Poble i una Nació que ja ha dit “Prou!” i “Sí”.

Si som … siguem i persistim!

Siguem lleials al nostre Mandat, valents, coratjosos i anem a guanyar el futur de Catalunya i del català.