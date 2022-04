Descolonitzem-nos. Ja som 102.333 catalans lliures censats al CxR de la República Catalana Independent.

Descolonitzem Catalunya mental i efectiva.

Junts ens ha fallat. Primer el Jordi Sànchez i amb ell molts més. Ara Giro. Joan Canadell, la gran promesa que ens havíem imaginat també ens ha esdevingut un nou fracàs.

ER enlloc de ser lleial a la unitat que ens va dur a l’1 d’octubre s’ha conxorxat amb l’enemic espanyol.

De la Cup tampoc m’en fio, tot i que el 2015 la vaig votar, La CUP el 14F fou la primera de fer el joc a l’ER d’aragonès i així engegar-ho tot a rodar.

ER, Junts i CUP no ens serveixen, ens han enganyat massa vegades.

No ens en sortirem sense un partit veritablement independentista i unitari, com un SNP d’Escòcia o una Via Bàltica sense partits.

Si no som capaços d’edificar això ens entrebancarem de nou, una i una altra vegada.

Si! algú de vosaltres ho va escriure fa pocs dies, ens cal la descolonització mental i efectiva. Ells els partits actuals no ho faran, ho he de fer jo, ho hem de fer nosaltres.

Hi ha un camí que potser no és totalment perfecte però ja està esbossat, el CxR. No titubegem, seguim-lo! Fem-nos-en membres actius formant part dels Consells Locals de i per la República. Enxarxem-nos en múltiples línies d’acció i interessos sobre l’ample i el llarg del territori.

Ningú ho farà per nosaltres. El CxR és via i camí, apoderem-nos i desbordem el que calgui.

Lleials al 1r d’octubre, complim-ne el Mandat: Edificar en tot moment la ja incipient República Catalana Independent.

Enpenyem per comprometre el CxR en completar la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017 i amb els suports convenients portar-la al Tribunal de Dret Internacional de La Haia per a la seva certificació.

Visquem la Llengua i visquem la Independència.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1: No podem votar qui fa el joc a l’enemic de Catalunya, qui no encerta encarar-s’hi i treballar visible i decididament per a la Independència i per la llengua.

PS2: No el Decret Cavall de Troia a favor del castellà i en contra del català. Prou ja!

PS3: Dimissió del MHP Aragonès per la seva renúncia a defensar el català i la immersió lingüística al 100% contra la dictadura dels Jutges espanyols i espanyolistes.