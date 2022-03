D’acord amb el MHP Torra. Urgeix la coordinació dels independentistes.

Ens cal organització, molta organització.

Aquesta és la recepta que ens ofereix el Consell per la República, CxR.

Organització per a que? Doncs per deixar d’anar donant voltes sense enfocar el Rumb que ja hem determinat que volem seguir. Entretenir-nos discutint diàlegs falsos i inútils perquè en la cadira del davant no hi seu ningú, ni hi seurà mai ningú, que és com dir algú que no respecta Catalunya, algú que nega el 1r d’octubre i la DUI del 27 d’octubre del 2017, no hi seu ningú! Discutir coses com aquesta és el perpetu dia de la “marmota”.

El CxR ens ofereix l’organització fora de les urpes espanyoles de la incipient República Catalana Independent, de moment a l’exili de Waterloo.

El CxR, institució catalana, legítima, legal i naturalment paral·lela a les institucions autonòmiques presoneres d’espaÑa, que són de fet colònia extractiva de la presó que ens espolia, reprimeix, nega i anul·la, i institucions plenament captives dels despropòsits, arbitrarietats, imposicions i robatoris del sistema espanyol.

Deixem-nos de divisions, de rancúnies interessades i partidistes, d’errors de càlcul i de sentiments de culpa davant les dificultats pròpies de tot dificilíssim i complex procés d’independència.

Alguns voldrien que tot el camí que hem fet ja fos una cosa del passat. Alguns certifiquen a tort i dret que l’independentisme ha fracassat una vegada més, que el Procés de Recuperació de la nostra Independència que vam emprendre pels voltants del 2012, ja és mort! Van ben equivocats, és més viu que mai, malgrat les dificultats de les que n’hem de ser conscients.

Organització, molta organització! Coordinació, asserenament, convenciment que en realitat no hem fet passos endebades, que no ens cal tornar repetir el camí que ja hem recorregut, res de començar de nou, no caiguem en el camí de la marmota, qui ens assegura que en el moment menys pensat entrebanquen de nou per ves a saber quina inesperada ensulsiada, i així tornar-hi i tornar-hi eternament.

El que ens cal és fer com hem après amb la informàtica, respectar l’avançat i completar-ho i millorar-ho dia per dia. Completar, perssistir, millorar, … acabar.

A Atila, els seus adversaris l’escalfaven cada cop que aixecava el cap fins que es va organitzar.

El CxR és la primera forma d’organització de la República Catalana Independent que vam decidir i declarar.

És una opció intel’ligent, deixar de fer marrades i discussions viçantines, de que si Rússia, de que si l’OTAN, de que si mascles o femelles, i anem tots per feina d’una punyetera vegada.

Censem-nos a la nova República tots els que vam votar el 1r d’octubre amb coneixement de causa, censem-nos al CxR. No ho dubteu.

Independentisme màgic es pensar-se que sense empoderar-nos com catalans lliures que ja hem decidit i no titubegem del que hem decidit avançarem vers l’objectiu del procés de recuperació de la nostra Independència.

Torra, una vegada més, té raó:

“lamento que l’independentisme no sigui capaç d’articular una resposta unitària, contundent, determinada i desafiant per resoldre el conflicte. No hi ha més solucions que la independència”

i el que va dir al final del seu mandat com a MHP número 131 de la Generalitat de Catalunya:

“Un dels principals obstacles per a la nostra Independència és la mateixa falsa autonomia del Regne d’Espanya”

Prenem-ne nota, són condicions indispensables per a la nostra única victòria, la plena llibertat, la Independència.

Catalunya i la llibertat, la Independència i respecte de tots els Pobles, són el far que ha de guiar aquest segle XXIè.

Que tinguem sort!

El nostre viatge és vers l’infinit, siguem-ne dignes!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC, 2002 (Amics de Pere Esteve, de Josep Espelt, de Xirinacs, de Mossèn Dalmau, i de milers de catalanes i catalans en la memòria.

PS 1:

“Avui, a l’estat espanyol, encara es fan judicis polítics. I lamento que l’independentisme no sigui capaç d’articular una resposta unitària, contundent, determinada i desafiant per resoldre el conflicte. No hi ha més solucions que la independència. Quan més tardem a arribar a la independència pitjor per al nostre país”

(Quim Torra, 131 President de la Generalitat de Catalunya)

PS3:

