Post de Salvador Molins, CLR*CDR/BIC (Berguedąns per a la Independència de Catalunya.

Avui, des de Vinaròs.

101.503 catalans lliures ja s’han censat a la República Catalana Independent. El goig de la llibertat només el poden viure els homes de fe que lluiten i construeixen amb la mirada fixe vers l’ anhel.

Gran Pacte Escola Valenciana, un exemple en moments de crisi.

https://www.vilaweb.cat/noticies/escola-valenciana-necessitem-un-gran-pacte-linguistic-i-interterritorial-pel-futur-del-valencia/

Escola Valenciana, un exemple per al Principat de Catalunya, en moments de crisi lingüística: VISQUEM LA LLENGUA

I VISQUEM LA LLIBERTAT

El president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes ha destacat que l’Auditori de Vila-real, és un dels millors exemples de la irreductibilitat de valencianes i valencians, que “fórem, som i lluitarem per seguir sent, poble”. Per això, ha dit, s’ha volgut reconèixer unes quantes de les personalitats més compromeses amb la construcció d’un país amb identitat pròpia, amb estima per les tradicions i amb la voluntat de ser lliure”.

Badenes ha centrat el seu discurs en la necessitat d’un gran pacte lingüístic on hi estigui representada tota la societat civil, tota la política, els sindicats i les associacions de tots els territoris que comparteixen llengua. Així mateix, l’Escola Valenciana posarà “al servei de la societat tota la seua voluntat, capacitat i estructura per aconseguir un gran acord interterritorial pel futur del valencià”.

L’entitat presenta les Trobades 2022 amb el lema “L’escola que ens fa lliures”.

PS: CxR, un poble lliure defensa la llengua com ho fa Escola Valenciana. Cens CxR: 101.503