Consell de la República, DUI i trencar el mur. Un dia inesperat caurà!

El Consell Local de Berga des del dia de la seva creació ha estat “de la República”

Els capdavanters del Consell per la República han escoltat el sentir dels Catalans Lliures que ja s’hi han censat, sentir expressat per l’Assemblea de Representants i han accedit al canvi de nom, a partir d’ara es dirà “Consell de la República”. Així van caient un a un els rajols dels nostres propis murs mentals, fins que trenquem les múltiples fibres de subjecció que encara ens tenallen a Espanya, entre altres la manca de voluntat, la mandra de deixar la zona de confort de cadascú de nosaltres, la por i interessos varis molt sovint inconfessables.

L’Assemblea de Representants ha sentit el sentit del nom, i la vida i la llibertat sempre avança i guanya, vam votar i vam guanyar, i vam declarar la DUI, i ara toca viure i complir el nostre propi Mandat de Poble, perquè la incipient República Catalana Independent és molt petita però ja és viva. El Poble censat al CxR, a partir d’ara CdR ho sent i ho viu així.

Però els capdavanters del nostre Waterloo, un xic mancats de fe, i els periodistes també, no pas tots, d’aquella fe de l’actuar que és la que mou muntanyes, encara no ho entenen. No es tracta de “fer” la independència en forma de República sinó de viure-la, de celebrar la República Catalana Independent encara que de moment es trobi a l’exili de Waterloo i en el cor i l’ànima de tants Defensors de la República.

La Honorable Presidenta de l’ANC Dolors Feliu va equivocar-se de nom quan va parlar dels “Comitès de Defensa del Referèndum” perquè tot just passat el 27 d’octubre de 2017 en el que al Parlament català va guanyar la DUI per majoria absoluta, 72 diputats, 4 més dels 68 que són la majoria absoluta necessària, ja tot just declarada, la gent que formen aquests comitès, vam decidir que ja no defensàvem el Referèndum que ja havíem fet i guanyat sinó la República que en resultava anomenant-nos des d’aquell moment CDR “Comitès de Defensa de la República”.

Visquem la Llengua i la Independència, són indestriables, i complint el nostre Mandat edifiquem la Catalunya plenament lliure!

Els mateixos capdavanters no acaben d’entendre-ho, no es tracta de fer, que també, sinó de viure i vivint fer-ho realitat.

Al final, mancats de fe o no, han entès i consentit el canvi de nom, i com deia Laura Borràs en l’entrevista que li va fer Vilaweb “les paraules pressuposen i preparen els fets”

Hem de viure-ho fent el que avui ens explica Vicent Partal, viure-ho amb tanta èmfasi i cada volta més compromís que el mur espanyol és desmoroni com aquell mur de Berlín.

Aquest Primer d’Octubre donem un altre pas per anar-nos-hi acostant i assistim quants més poguem a la Manifestació convocada.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Consell de la República, DUI i trencar el mur. Un dia inesperat caurà!

Que no sabeu com es fa la independència? Doncs disputant el poder.

PS3: Notícia del CxR.

Canvi de nom:

Aquest diumenge 18 de setembre s’ha celebrat un Ple presencial de l’Assemblea de Representants a Catalunya del Nord. Respectant l’Ordre del Dia establert, s’ha debatut i aprovat el Reglament General i de Funcionament amb 93 vots a favor.

En representació de la ponència que ha redactat el Reglament General i de Funcionament del Consell per la República ha parlat el portaveu Pere Cardús. La seva intervenció ha obert el procés de debat i esmenes. Cardús ha recordat que l’Assemblea de Representants “no té com a objectiu per si sol fer codis sinó fer un Estat independent en forma de República”. Cardús ha explicat que el Reglament “és un document facilitador, fet per a l’entesa i cooperació” i que ajudarà al Consell “a entendre’ns i no a vigilar-nos”.

El ponent ha detallat que el Reglament és un text que també ha de facilitar “un sistema d’entesa entre Govern, Consells Locals i Assemblea de Representants” i que ha de permetre “traçar una estratègia conjunta de tots els organismes del Consell per la República”.

Durant el debat de les esmenes, els ponents han convençut al Govern i ha acabat retirant l’esmena sobre el nom del Consell. Així doncs, ha quedat aprovat el canvi de nomenclatura de la institució republicana: el Consell per la República passa a anomenar-se Consell de la República. El Govern ha demanat un torn de paraula especial per avisar que aquest canvi serà, en termes logístics, progressiu en els pròxims mesos.