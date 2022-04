No a la nova llei. 75% d’immersió a totes les escoles i competència lingüística al 100%. Reforç i exigència.

Dues opcions necessàries pel present i el futur de la Llengua Catalana.

.

1a

.

No a la llei bunyol feta per matar la immersió lingüística.

.

“El govern, amb l’ajuda del PSC i els comuns, diu que ha aconseguit … un bunyol que no saben ni si servirà de pedaç.”

.

“La immersió la van embolicar amb el mateix paper que la transició a la democràcia. El model ha degenerat i no funciona.”

.

“Ens han venut la immersió com un èxit, però cal replantejar-la per apujar el nivell.”

.

-Jo us pregunto, replantejar-la o fer-la complir, exigir resultats i aplicar el reforç que calgui?

.

.

.

.

2a

.

Una altra sortida en favor de la immersió lingüística en català

.

Hi ha una alternativa a la desobediència total, és comprometre’s, per part del govern, a fer complir el 75% restant d’immersió lingüística a totes les escoles de Catalunya sense excepcions, avaluar tots els alumnes i aplicar el reforç necessari perquè cada alumne sigui competent en català. Aplicar les inversions necessàries per assolir aquest objectiu.

.

La Llengua Catalana, primer valor del nostre Poble, bé s’ho val i s’ho mereix. . Cal que ER, Junts i CUP demostrin la seva determinació i la seva lleialtat. . .

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

.