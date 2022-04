Completar el que vam començar el 1r i el 27 d’octubre de 2017

El “pòker” català del 10 i el 28 d’octubre de 2017

—-

Qui anava de catxa era el govern espanyol i totes les seves forces vives amb les amenaces implícites i temudes.

El greu fou que els polítics catalans, sempre poc o gens hàbils i malaltíssimament temerosos, Puigdemont primer de tots, se la va empassar.

—-

Ot Bou em cansa. Ell sí que és una immensa catxa.

—-

La veritat i la força del Poble:

Els polítics, potser o més aviat, no sabien el que feien ni el que havien de fer, però el Poble Català, convocat a votar un Referèndum d’Autodeterminació veritable, desitjat i sobretot vinculant per petició del Poble i per compromís del MHP Puigdemont, el Poble menut de sempre, el Poble mil’lenari d’aquesta nostra terra va sortir al carrer a votar i va omplir de dignitat les múltiples urnes de votació, i va guanyar! Va decidir! Va emetre el seu Mandat, “-vols que Catalunya esdevingui un estat Independent en forma de República? -Si,!

… I en això estem, per completar el que vam començar el 1r d’octubre de 2017 i el que va decidir el nostre Parlament, en nom de tots nosaltres, en nom de tots aquells que vam votar amb coneixement de causa pel nostre bé i el bé dels nostres fills i futures generacions, nosaltres ho férem, ho vam fer en nom de tot Catalunya, és l’essència dels Referèndums.

Aquesta fou la nostre decisió, el nostre Mandat lliure i esperançat, unilateral per força, unilateral per necessitat i unilateral per compromís, edificar en tot i per tot, dia per dia i hora a hora, la ja incipient República Catalana Independent.

Perquè no demanarem permís a ningú, no esperarem ordres de ningú, i tan ens fa el que pugui pensar qualsevol pensador “catxa”.

L’objectiu està marcat i no farem marxa enrere, malgrat que el pas a voltes sigui feixuc i costós.

Visquem la llengua i visquem la independència, no en baixem ni les abandonem.

I omplim-nos de compromís, apoderament, il·lusió i moral de victòria, no pas de frustració.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1:

Completar el que vam començar el 1r i el 27 d’octubre de 2017