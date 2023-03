Clara Ponsatí per la Independència del GOI Català

La sobirania plena del GOI dels Catalans, poble i nació sobirana.

És necessari el divorci entre Catalunya i Espanya, per tal de salvar la llengua, la nació, la llibertat i la sobirania dels catalans.

Les proves dels maltractes continuats del Regne d’Espanya contra el Grup Objectivament Identificable de ciutadans europeus, que conformen el Poble Català defensor de la seva pròpia independència, i en defensa de la seva llengua i nació catalanes.

www.estatdedret.cat, l’arxiu digital impulsat per Ponsatí que reflecteix la repressió de l’estat espanyol contra els catalans.

Salvador Molins

Salvador Molins

28.03.2023

Tots aquests casos i quantes més vulneracions dels drets dels catalans puguem recollir i fer públics han de ser proves de totes les agressions perpetrades pel Regne d’Espanya contra Catalunya i contra els catalans.

El mal tracte continuat, sistèmic i sistemàtic d’Espanya contra la Nació Catalana, poble mil’lenari, ens aconsella el divorci entre Catalunya i la maltractadora Espanya.

Contínuament, hem de fer públiques totes les agressions i conculcació de drets i fer-les arribar a l’ONU i als organismes pertinents de la UE.

Reafirmem el Mandat del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, votat i guanyat per un 90% de Sí i un 43% de participació, l’1 d’octubre de 2017, a la Pregunta “Vols que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República?”.

I completem la DUI catalana del 27 d’octubre de 2017.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

Estatdedret.cat: l’arxiu digital impulsat per Ponsatí que reflecteix la repressió de l’estat espanyol contra els catalans.

https://www.vilaweb.cat/noticies/estatdedretcat-impulsat-ponsati-repressio-estat-espanyol-contra-catalans/

ANÀLISI DE JOSEP CASULLERAS

Estatdedret.cat: és l’arxiu digital impulsat per Ponsatí que reflecteix la repressió de l’estat espanyol contra els catalans.

La pàgina web recopila més de noranta-sis casos, més de 2.500 represaliats i hi ha una cronologia completa de més de dotze anys.

Pol Baraza Curtichs

28.03.2023

Actualització: 28.03.2023 – 18:37

L’eurodiputada Clara Ponsatí, que ha tornat aquest migdia al Principat, ha anunciat en conferència de premsa la pàgina web estatdedret.cat.

És un arxiu digital amb més d’un miler d’entrades d’ençà de l’any 2003 que recopila els casos judicials contra catalans que exercien els drets polítics bàsics: manifestació, expressió i representació.

Aquesta pàgina web “estatdedret.cat és un reflex de la persecució de l’estat espanyol contra els catalans.

“Amb aquestes xifres es demostra que la vulneració de l’estat de dret a Espanya contra Catalunya és sistèmica i sistemàtica. També que és inútil: no hi ha persecució judicial que pugui canviar la realitat, encara que canviï la posició de molts líders polítics”.

Aquesta pàgina web ha estat elaborada per l’equip de Ponsatí al Parlament Europeu durant més de dos anys. Va començar com una cronologia esquemàtica dels casos oberts contra activistes i polítics catalans i l’objectiu era oferir informació de qualitat per als informes de vulneració de l’estat de dret que periòdicament fa la Unió Europea (UE).

“Davant l’enorme volum d’informació, ha acabat sent un complex arxiu de casos judicials i vulneracions de drets”.

És una cronologia de més de dotze anys.

Els casos registrats els han tractat juristes, periodistes i politòlegs per tal de garantir una informació veraç, breu i clara.

“La catalogació s’ha fet seguint criteris arxivístics que combinen ordres cronològics, índexs temàtics i interrelacions contextuals entre casos”.

En l’arxiu hi ha registrats més de noranta-sis casos –dels quals setanta són contra activistes–, més de 2.500 represaliats i hi ha una cronologia completa de més de dotze anys.

Els casos també estan dividits per períodes:

2003-2008: reforma de l’Estatut.

2009-2011: consultes populars.

2012-2014: consulta del 9-N.

2014-2015: eleccions plebiscitàries.

2016-2017: referèndum d’independència.

2017-2019: 155 i repressió.

2020-actualitat: estancament de l’independentisme.

Ponsatí: “No he vingut a fer cap pacte amb l’estat, he vingut a plantar cara”

Us oferim el vídeo íntegre de la contundent compareixença de l’eurodiputada després d’haver tornat de l’exili

Totes les reaccions a la detenció de Clara Ponsatí: “És il·legal.

Clara Ponsatí ha comparegut al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, pocs minuts després de les cinc de la tarda, amb una motxilla blava damunt la taula, la mateixa que es va endur quan ara fa cinc anys i cinc mesos va tornar de l’exili. Ha fet amb un discurs molt contundent i disposada a entomar una detenció per a portar-la a declarar davant del jutge Pablo Llarena a Madrid, com ha acabat passant una estona després. Sobre aquesta qüestió, no ha volgut avançar què podria passar ni quines decisions prendria, però ha deixat clar que no reconeixia l’autoritat de Llarena, i que la detenció seria il·legal.

Al Col·legi, Ponsatí ha dit: “El dia de la meva tornada ha deixat clar que la persecució de què sóc objecte no és a mi personalment, sinó al país sencer.” “No he vingut a fer cap pacte amb l’estat, sinó a continuar plantant cara, com vaig fer quan vaig marxar i he fet en aquests cinc anys de lluita compartida.”

També ha aprofitat l’ocasió per criticar el Parlament Europeu per haver fet una gestió “francament vergonyosa” del cas de la immunitat dels eurodiputats catalans. Podeu recuperar-ne la compareixença sencera ací:

