Censem-nos al CxR per complir el Mandat del 1r oct. Som 101.899

Llengua i Independència:

Tot Poble Lliure ha d’ensenyar la seva llengua als infants i forans.

Com encarrilar la nostra ràbia davant l’atac a la immersió?

Com transformar aquest patiment en força positiva i matèria efectiva amb que edificar la nostra Independència?

Davant la Generalitat o el que queda d’ella i el galdós i covard abandó a la seva sort de l’escola atacada amb aquest decret contra la immersió lingüística en general “No ens cal gestionar l’autonomia, que això és un camí que no mena enlloc, sinó substituir-la per la República Catalana Independent.”

Venia dir això, ahir, Vicent Partal en el seu diari editorial, i nosaltres els ciutadans de la nostra incipient República sabem que és la pura realitat.

Estem passant hores duríssimes perquè ens veiem encarats a la nostra impotència davant aquest nou atac contra la immersió lingüística a les nostres escoles, i veiem tristament i de forma crua com la nostra classe política abandona covarda i vergonyosament la primera escola que ha sigut atacada per la Judicatura Espanyola. I ara mateix ens trobem sense eines ni defensors responsables per aturar aquesta greu agressió al nostre sistema d’ensenyament.

Sense eines ni els polítics que n’haurien de ser responsables ens veiem abocats a posar-hi el nostre cos, la nostra feina, els nostres béns, drets i família.

Entrem així en un temps de guerra de fet, per nosaltres s’ha acabat la pau. Més ben dit, des de fa 307 anys que no en tenim de pau, és una guerra freda permanent quan no sanguinària, perquè d’una manera o una altra el nostre enemic sempre va a matar i colpejar on fa més mal.

Què hem de fer?

Què podem fer?

Quan i com?

Sols i desemparats no podem fer res, hem de ser muniò. Hem d’organitzar-nos i preparar-nos per dir “Prou”.

Lamentablement no podem comptar amb l’ajuda de l’autonomisme que ha renunciat a ser defensor responsable dels catalans, no val per res! No valen per res, són els covards inútils! Farien bé de plegar tots ara mateix, però no tindrem pas aquesta sort, estan aferrats a les seves cadires mentals i econòmiques. Notem sobre les nostres carns el pes de la submissió a la que ens condemna Ñ i els que per acció i omissió li fan costat i la deixen fer. La ràbia ens corseca. Hem de retrobar urgentment l’esperança o esdevindrem perduts. La nostra esperança se centra en la lleialtat al Mandat del 1r d’octubre, allunyant-nos de l’enemic que vol destruir-nos, edificar la República Catalana Independent, sense repòs ni claudicacions de cap mena.

La lluita continua, preparem-nos i persistim.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC

PS1: Censem-nos al CxR per complir el Mandat del 1r oct. Som 101.899.

