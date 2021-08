Catalans traieu-vos de sobre la depressió: NO ENS HAN REDUÏT !!! ___ Al CxR ja en som 98.404 catalans lliures, i tu?

Aquest 11 de setembre … TOTS A BARCELONA !

“Pagaran el preu de la negació i la repressió”

Lluitem i recuperem la nostra set vegades secular INDEPENDÈNCIA, coordinem-nos i organitzem-nos tots. Enxarxem el territori, tots els territoris de parla catalana.

————-

NO ENS HAN REDUÏT NI PODRAN FER-HO.

VISQUEM DIA A DIA LA INDEPENDÈNCIA, FEM-LA VIVA!

Primer període de la Incipient República Catalana Independent,

des de la votació al Parlament Català de la DUI del 27 d’octubre del 2017 fins l’11S del 2021

en ple període de la primera repressió espanyola de l’època actual de la guerra contra Catalunya dels 307 anys.

“Pagaran el preu de la negació i la repressió”:

Algun dels capdavanters dels nostres enemics va dir amb petulància i fins i tot potser amb realisme que el que faria Espanya amb Catalunya seria gruixut, per dir-ho d’alguna manera, però que estaven disposats a pagar-ne el cost. Doncs segurament això serà cert, en pagaran el cost i no saben pas de quina manera i a quin nivell.

Quan els nostres enemics es van carregar, ribotar i dilapidar el darrer estatut, de la mateixa manera que sempre han maltractat i destrossat tots els altres estatuts, començant pels de Sau i Núria i fins i tot pel Pacte de Sant Sebastià de l’any 1929, encara que alguns els pugui semblar un cost no gaire alt, Espanya ho ha pagat amb el, aleshores inesperat, “Procés” de Recuperació de la secular Independència dels Catalans, amb unes Consultes per a la Independència massives a tot el territori del Principat de Catalunya, a les Illes Balears i fins hi tot amb les Consultes d’Euskadi, ho han pagat amb un Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, ho han pagat amb una DUI, Declaració Unilateral d’Independència de Catalunya i més coses, o sigui que poca broma al preu que li està sortint a Espanya i als espanyols aquell darrer, caduc, insuficient, ribotat i maldestre estatut, Déu n’hi do! Quin preu!

Sí, Espanya hi ha tornat, a malmetre i negar als catalans com sempre i per això ho pagarà a un preu que no se’l pot ni imaginar, ella, Espanya orgullosa i altiva que es pensa que ens reduirà. Comencen a insinuar-se ja per on anirà l’import d’aquesta negació i repressió: Tota la Nació Catalana, la Llengua Catalana, tots els Països Catalans, la vergonya europea, la degeneració de la Judicatura Espanyola, la vergonya internacional, el descrèdit internacional, el seu immens deute, i finalment tan de bo sigui ben aviat per a tothom àdhuc els espanyols, la INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. Un bon preu a pagar! Traguem-nos el barret: Chapeau!

Un motiu d’esperança per als catalans

… no han pogut! persistim i persistirem fins la victòria

i de victòria per a nosaltres només n’hi ha una, la plena Independència!

Diem, doncs, a tots els catalans que la negació perpetrada per l’enemic de la Independència dels catalans no ens ha reduït ni podrà fer-ho. No tan sols dir-ho sinó argumentar-ho, i fens-ho saber i sentir a tots. “És qüestió de voluntat”, de convenciment, d’apoderament i de ser conseqüents amb el que vam votar el 1r d’octubre del 2017, el que vam decidir -del nostre Dret a Decidir fet efectiu- en resum, del Mandat que ens vam atorgar a tots, edificar tothora la República Catalana Independent.

Salvador Molins, Joan Sabata, Josep Vilalta, …

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

—————–

PS 1: Catalans traieu-vos de sobre la depressió: NO ENS HAN REDUÏT !!! ___ Al CxR ja en som 98.404 catalans lliures, i tu?

PS 2: 11S i 1r OCT: Catalunya persisteix en la lluita per la pròpia Independència i la Democràcia al món.

PS 3:

FEM-NOS TOTS MEMBRES DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA!”

A cada atac, a cada engany, a cada negativa… un adherit més.

A cada nou atac més virulent… Un nou Consell Local, cdr, procés constituent, sectorial, territorial, Vilaweb, llaços grocs,…

Tots junts, organitzats, connectats, enxarxats al territori, sempre apunt per quan calgui i tinguem el suficient coratge per dir el “PROU” definitiu.

PS 4:

98404 catalans lliures formem ja la incipient

República Catalana Independent

de moment a l’exili de Waterloo i en el nostre

convenciment i determinació. Si som siguem!

I tu, que vas votar el 1r d’octubre del 2017

amb coneixement de causa, que esperes, que

t’ho resolguin el Puigdemont o el Junqueras?

Apodera’t i censa’t al cens de la República,

cens que administra el CxR des de Waterloo.