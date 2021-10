(ATUREM ELS COLONITZADORS. El Mercader de Venècia i la Llengua. CxR: 99.842 censats VOTAREM)

En la memòria de Pere Esteve, compatriota i amic, perquè em va tractar amb gran dignitat com un amic i perquè ell que aleshores morí de malaltia greu, trist, dessolat, segurament, però, esperançat … hauria estat molt feliç en veure el fruit del seu gest d’abandonar Ciu en aquells moments, creant Catalunya 2003, d’aquell gest, d’aquell “No!” a esdevenir un d’aquells elefants que a vegades els partits envien a Europa per ser un veritable precursor de la nostra Independència, n’esdevindrien, catorze anys més tard, el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya del 1r d’octubre i la DUI del 27 d’octubre del 2017. Això em fa pensar i em fa dir (escriure) que si el gest de Pere Esteve donà aquest fruit anys després, també el nostre gest de censar-nos al Consell per la República, o de plantar cara als enemics de la llengua i als enemics de Catalunya, al gest de foragitar i destapar els colonitzadors i les seves actituds colonitzadores que no podem defugir fer-ho! quins fruits no pot donar tot plegat. Continuem, persistim …, diguem “NO”. Diguem “PROU!”

Sí senyors de “hablamos en español” pagar-ho tot! i no desgastar-nos més, com el Mercader de Venècia, “ni una gota de sang més”, ni un bri d’odi, ni un bri d’injustícia! tot, res, No! Prou!

Jo no sóc el Conseller d’Ensenyament de Catalunya, ni el MH President de la Generalitati, no sé com reaccionaria davant d’aquesta flagrant agressió que se suma una vegada més a tantes i tantes agressions, … cansa! … esgota! però és essencial dir “NO” tal com ho expressa Joan Ramon Resina. Dir no! i encara més, cal dir el “PROU” definitiu envers aquesta Espanya eterna i abusiva, carregada d’odi i altivesa.

Tot de cop apareix una notícia preocupant: Una associació espanyolista anomenada “Hablamos Espanyol” ha imposat a través de denúncies judicials que s’obligui al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a donar l’ordre a tots els centres d’ensenyament de titularitat pública a enviar els plans d’estudi anuals de cada centre a aquesta associació traduïts a la llengua castellana.La resposta de l’actual Conseller d’Ensenyament, departament que regeix ER, ha estat fer arribar a tots aquests centres d’ensenyament l’ordre explicita i pretesament indefugible de fer complir aquesta injusta pretensió. No veig de moment que la Generalitat de Catalunya hagi presentat batalla per impedir que una associació pugui condicionar la política d’ensenyament de tot un país, és un disbarat.

Ens deia fa dos dies Joan Ramon Resina: “ La llengua és el vehicle primordial per a exterioritzar la dignitat, però el fet radicalment diferencial és la facultat d’emprar-la per a dir “no”.

L’HORA DE LA LLENGUA

“L’autèntica prova de la capacitat d’alliberar el nostre país passa per ser capaços de defensar fermament i de forma desacomplexada la llengua catalana. Qui no val per la llengua tampoc val per a la Independència, si encara no ho tenim clar posem-nos les piles i a partir d’ara actuem en conseqüència, primer de tot a l’hora de votar.”

A partir d’aquest 14-F ha arribat l’hora de la Llengua:

Votem i comprometem-nos, tots junts, per la Llengua, per la DUI, per Waterloo i pel Covid,

i espavilem les eleccions perquè sinó aquesta llista serà inacabable.

Ha arribat l’hora de fer un Gran Pacte de País entre parlants, professionals i polítics per tal d’assegurar el present i el futur de la nostra llengua.



Si la llengua està malalta, la nostra primera responsabilitat és curar-la.

Els parlants no abandonant-la i cultivant-la, els professionals seguint fent tot el possible per denunciar els errors, problemes i mancances i els polítics comprometent-se seriosament, responsable i persistentment en complir i fer complir l’etiquetatge, el decret de cinema i el compliment estricte de la immersió i la preparació dels mestres, campanyes televisives constants, a poder ser ben allunyades d’aquella burleta dentadura més pròpia de dentistes i metges forenses.

Un fracàs anunciat per Maria-Lluïsa Pazos autora de “L’amenaça del català light” (1992), Maria Torrents i Francesc Jutglar “La regeneració lingüística de la Nació Catalana”, Olga Pascual i Plàcid Rosaleny, Catalunya Acció, … entre altres defensors de la nostra llengua.

LA IMMERSIÓ del català i a més agreujada pel seu INCOMPLIMENT.

La feblesa esclava i partidista de no controlar mestres i escoles amb un cos d’inspectors i assessors complementaris.

El pitjor fracàs del nostre país durant el mandat dels sis darrers presidents: Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont i Torra.

És un fracàs dels Presidents i demés polític i amb ells un fracàs de tot el país que hem de corregir.

L’autèntica prova de la capacitat d’alliberar el nostre país passa per ser capaços de defensar fermament i de forma desacomplexada la llengua catalana. Qui no val per la llengua tampoc val per a la Independència, si encara no ho tenim clar posem-nos les piles i a partir d’ara actuem en conseqüència, primer de tot a l’hora de votar.

Salvador Molins i Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Votem per un Gran Pacte per la Llengua: Parlants, professionals i sobretot polítics.

Aturem el més gran fracàs dels 6 darrers Presidents catalans: L’incompliment de la immersió de la llengua.

La no regeneració lingüística de la Nació Catalana.

Regeneració lingüística de la Nació Catalana: (i tots els altres enllaços)

Llengua i descolonització:

Article d’estat d’alarma greu de la llengua, extret de Vilaweb:

‘No hem complert mai un decret de fa vint-i-vuit anys’

“El català ara està despenalitzat, sí, però fa les classes en català qui vol… i qui vol les fa en castellà”

Escrit per: Grup Estudi de Llengües Amenaçades (GELA)

