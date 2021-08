La Llengua fonament de la nostra Nació

“Foc he vingut a portar a la terra i com desitjo que ja sigui encès!”

La frase, el seu sentit i la seva força és de Jesucrist. Jo, avui, l’aplico a la “Llengua”,

el motiu un escrit de Pau Vidal “Sense oxígen”que és foc i sobretot la necessitat d’ASSEGURAR LA NOSTRA LLENGUA.

Els berguedans som bastant maldestres en moltes coses, menys en una, la Patum. El 1979 la nostra festa anava per mal borràs i ho vam tenir clar, la festa del foc, com l’escrit darrer de Pau Vidal “Sense oxígen”, com l’anhel expressat per aquell revolucionari de l’Amor, són cosa sèria! i els Berguedans vam convocar una Assemblea General Berguedana, tema únic “la Patum és més que una Festa”, conclusió ràpida i contundent, consens absolut: Defensem la Patum, assegurem la Patum, fem-ho nosaltres! ningú més ens ho farà!

Amb la Llengua els catalans hem de fer el mateix que els maldestres berguedans: Un gran pacte de país i nació per assegurar la llengua, una acció sistemàtica, massiva, contundent, definitiva, sense excuses ni mitges tintes, no ens queda temps per a les mitges tintes! Un pacte entre parlants, professionals, mitjans i polítics, cadascú d’aquests protagonistes començant fins i tot per mestres, infants i estudiants, tots hi hem de posar el nostre gra de sorra. Sí, això, també ho hem de fer arribar als nostres fills per joves que siguin, han de saber i descobrir la necessitat de la transcendència de la llengua com la necessitat imperiosa d’assegurar la pervivència i la salut del nostre planeta, dues necessitats bàsiques, terra i llengua, dos ecologismes essencials defensar la terra i defensar la llengua.

Un sol clam:

“- Foc nou, baixa del cel i torna a prendre.

Ja ha sonat l’hora d’esventar la cendra,

oh Pàtria de les tombes flamejants.”

Josep Vilalta, Joan Sabata, Salvador Molins, …

Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: Assegurem la Llengua: “Foc he vingut a portar a la terra i com desitjo que ja sigui encès!”

PS 2: https://www.vilaweb.cat/noticies/sense-oxigen-immersio-opinio-pau-vidal/

PS 3:

Regeneració lingüística de la Nació Catalana: (i tots els altres enllaços)

https://simptomesindcat.blogspot.com/2021/01/enllac-immersio-linguistica.html

PS 4: ELS CATALANS POTSER DE MOMENT NO PODEM ANAR A LA LLUNA NI A MART, PERÓ SÍ QUE PODEM AJUDAR LA NOSTRA LLENGUA, ASSEGURAR-NE EL PRESENT I EL FUTUR.

PS 5:

La salut, la llengua, el planeta, la humanitat:

Una opció per salvar tota una legislatura, per salvar Catalunya: Ajudar la Llengua Catalana al cent per cent, fer tot el possible per augmentar-ne l’ús i assegurar-ne el present i el futur. Els catalans com a Poble i Nació en aquests moments per diferents motius econòmics, tecnològics i científics no podem anar a Mart ni a la Lluna, però fer tot el que puguem per ajudar el català, la nostra llengua, sí que ho podem fer!

La nostra llengua és el fonament de Catalunya i de la catalanitat sencera. Necessitem un gran pacte entre tots els parlants de la nostra llengua per fer el possible per assegurar-ne el futur. Un pacte entre parlants, professionals i polítics.

Som tan rucs que no en siguem capaços?

Nacionalment, humanament, la Llengua és el nostre valor més gran, al costat de la vida i la llibertat. Siguem-ne responsables! Res és impossible catalans!

Salvador Molins, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 6: https://lletra.uoc.edu/especials/folch/gassol.htm