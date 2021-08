ANC Manifest 11S – Ja som 98397 ciutadans de la República Catalana Independent, llibertat i orgull de ser-ne. I tu?

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA

“ANC” EN MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

11 setembre 2021

La independència és a les nostres mans

“Tornem al carrer: Lluitem i guanyem la Independència”

Al llarg de la història diferents col·lectius socials i polítics han assolit grans canvis a través de l’organització popular. I ho han fet malgrat la resistència del poder imperant que s’oposava a aquesta alteració de l’ordre establert. Som el 52 % i que l’independentisme tingui aquesta majoria social ens legitima. Volem fer imparable la ruptura amb l’Estat espanyol empoderant el moviment popular i desplegant una estratègia de confrontació no violenta que faci inevitable la victòria.

Una estratègia aplicada amb èxit el Primer d’Octubre, que va permetre la realització del referèndum d’autodeterminació tot i el potent desplegament repressiu organitzat per l’Estat espanyol. Aquell dia vam exercir el dret a l’autodeterminació i vam guanyar! Només quan el poble ha agafat les regnes del procés d’independència és quan s’han fet passes fermes endavant.

El lema de la Diada d’enguany és “Lluitem i guanyem la independència”. Lluitar per la independència és el treball diari, intel·ligent i constant que hem d’exercir perquè l’Estat espanyol perdi el control del nostre territori, desgastant-lo amb la nostra acció diària, personal i col·lectiva. Transformem la repressió històrica i incessant que exerceix l’Estat contra la nació catalana en un bumerang que retorni amb força contra l’ocupant.

Lluitar per la independència és estimar el nostre territori, cultura i llengua, i per tant, defensar-lo de totes les agressions. Lluitar per la independència és estimar la seva gent i que la nostra societat pugui gaudir dels mateixos drets sense discriminacions per qüestions de condició social, de raça, de religió o de gènere. Lluitar per la independència també és consumir amb criteris de proximitat i consciència nacional.

I aquesta lluita la podem dur a terme des de tots els àmbits de la nostra vida: des de la nostra acció a l’associació de veïns, des de la nostra acció a l’associació de pares i mares de l’escola, des de la defensa de la nostra llengua en la vida quotidiana. Des de la nostra acció al sindicalisme o en l’àmbit empresarial, i així en qualsevol àmbit.

La contribució a la lluita per la independència de cadascun de nosaltres i des de cada àmbit de la nostra societat, de manera coordinada i organitzada, serà la peça clau per reforçar el moviment popular independentista i de retruc, fer valdre la nostra proposta de ruptura.

És per això que fem una crida a la ciutadania per enfortir el moviment independentista fora de les institucions, que serveixi per a la reconstrucció nacional i que foragiti l’ocupant.

Siguem capaços altre cop d’arrossegar les nostres institucions de Govern cap a la independència, com ja vàrem fer. Mentre alguns demanaven l’Estatut, el poble de Catalunya mobilitzat els hi vam deixar clar el que volíem i volem: la independència de Catalunya i dels Països Catalans.

En aquesta lluita no sabem quant trigarem a recollir-ne els fruits, però persistirem fins a l’objectiu, mantenint-nos per sempre fidels al nostre poble i a la independència de la nostra nació.

Això va començar amb la gent al carrer i acabarà amb la gent al carrer.

Tornem-hi! Visca la terra!

“ANC” Assemblea Nacional de Catalunya

PS: Manifest de l’ANC per l’11S del 2021

