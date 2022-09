ANC, CxR, … i més, decidits per seguir la Via Bàltica!

Dolors Feliu i Jordi Pesarrodona, un tàndem capdavanter de l’ANC en aquest moment actual.

(Comentari a l’Editorial de Vilaweb)

Comencem pel proper 1r d’octubre.

Fem-los pànic de veritat.

La llista cívica o Via Bàltica és un dels camins possibles per a la Independència i l’ANC és capaç de portar-la a terme.

Sumem-nos al CxR i actuem conjuntament en aquesta encertada iniciativa de l’ANC.

No es tracta d’anar contra ningú però sí fer real i efectiva la unitat, per al sol objectiu de la implementació de la Independència de Catalunya, complint el Mandat de l’1-O i completant la DUI amb el necessari recolzament internacional, portant-la tot seguit al Tribunal de Dret Internacional de La Haia.

En aquests altres comentaris, adjuntats a l’enllaç final d’aquest post, s’han dit coses molt vàlides, hem de trobar la manera d’estructurar-les. Em va agradar molt la força del tàndem entre Dolors Feliu i Jordi Pesarrodona enfront d’Aragonès, és vital que siguin capdavanters lúcids i coratjosos i que no es deixin entabanar pel “Sèptim de cavalleria”.

Ahir, vuit hores reunits ER i Junts per no arribar enlloc? Quantes vegades s’han reunit per coordinar una estratègia unitària per a l’alliberament urgent de Catalunya?

És que no en saben?

És que no ho volen?

I la CUP què? De vacances inconformistes, com sempre?

Per això cal fer com ho van fer els Països Bàltics actuar units per a la independència, passar dels partits inútils i obsolets i configurar una sola llista per a la Independència, amb un sol capdavanter, una sola plana major i un sol programa, … i van guanyar! perquè van actuar fermament units i absolutament lleials al seu Poble.

Som-hi tots!

Comencem a caminar tot seguit.

Endavant!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC.

PS1:

Després de la Diada, ERC i Junts miren a veure si poden posar els carros en cercle

https://www.vilaweb.cat/noticies/despres-de-la-diada-erc-i-junts-miren-a-veure-si-poden-posar-els-vagons-en-cercle/

PS2: ANC, CxR, … i més, decidits per seguir la Via Bàltica!