Anar-hi, anar-hi i anar-hi ! Fem-nos forts, censem-nos al CxR.

Ei companys! El CxR i la DUI

L’exemple de Lluís Llach.

“Aquesta lluita ens esperona i ens ha d’esperonar a ser més lliures i més catalans cada dia, allunyar-nos més i més dels enemics de la nostra Terra, dels enemics de la nostra Llengua i dels enemics de la nostra Independència.

Per això, per a completar tot això, per anar reblant el Mandat que nosaltres ens vam atorgar a nosaltres mateixos, cal que ens censem tots com a ciutadans de la nova República Catalana Independent, de fet censar-nos al Cens del CxR i reafirmar així el nostre vot, aquell del 1r d’octubre. No deleguem als polítics la tasca d’independitzar-nos, aquests no, amb ells esdevé impossible, caldrà que votem gent més ferma i veritablement compromesa amb la Independència del nostre Poble, aquests, ai las! han fallat. Tampoc perquè hagin fallat no ens hem de fer enrere!”

“La incipient República Catalana Independent és viva. No ho dubteu.

Els partits que treballen per Ñ i cobren d’Ñ hauran d’escollir el que volen, si submissió i vergonya o Independència de debó. Incapaços com són de defensar la Llengua primer de tot. Els haurà de votar la seva mare.

Ara la nostra principal esperança són les primeres institucions d’aquesta Incipient República Catalana Independent que vam votar, guanyar i declarar, i que lleials al mandat del 1r d’octubre estem edificant: CxR. Assemblea de Representants. Consells Locals, …

Com digué Partal en algun dels seus editorials de manera molt encertada, els que hi són, molt bé, esdevinguem ja ara Catalans lliures, els que no que es quedin a la vall de llàgrimes i ploramiques, ajupits, insultats, esclavitzats per una colla de malp., Jutges, Ñ’s, colonitzadors i botiflers de tot nivell i de tota mena, pidolant ajupits, arrossegant-se com cucs (com ho deia Jhon Adams al seu temps), amb les butxaques plenes i la dignitat per terra …

Sí! Avui ja som 101.967 catalans lliures censats al CxR, i donem cos i esperit a la nova República.

I un consell pels bons articulistes i comentaristes de Vilaweb i d’altres mitjans, no cediu ni un mil·límetre en els vostres escrits, res de condicionals, res de barrejar els que trenquen i han trencat la necessària unitat independentista dels que n’han mantingut l’esperit, res d’enblanquinar, res de posar en dubte, … La Independència d’un Poble només la guanyen els valents, un magnífic article perd la seva força i esdevé retardari amb qualsevulla concessió als cagadubtes que tan aprop ens envolten. Estigueu al cas!”

Ah, i no ens en descuidem, tenim una tasca pendent a la qual els nostres capdavanters semblen renunciar-hi per ésser massa compromesa, es tracta de completar la DUI del 27 d’octubre de 2017, cercar els suports econòmics, polítics i militars necessaris, revalorar-ne el seu autèntic valor i portar-la al Tribunal de Dret Internacional de La Haia per a la seva aprovació.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC

PS1:

Anar-hi, anar-hi i anar-hi ! Fem-nos forts, censem-nos al CxR.

PS2: https://www.vilaweb.cat/noticies/amb-llach-amb-tots-els-que-no-ens-aturarem/