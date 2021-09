Al MxI hi necessitem una Plana Major, un capdavanter com Santiago Espot de Força Catalunya i 200 Cotarelos. Al CxR ens hi hem censat 98.764 catalans lliures, i tu?!

Carles Viñals

Homenatge plenament merescut al gran madrileny Alfonso Sastre que, amb la seva companya, la barcelonina Genoveva (Eva) Forest i Tarrat, dedicà la seva vida a la causa de la llibertat d’Euskal Herria. Llàstima (tot i que més val tard que mai), que el reconeixement li arribi només amb motiu de la seva mort.

També un altre madrileny deixà la seva ciutat natal per anar allà on es lluitava de debó (i no només de paraula) contra el franquisme, tant l’original com el de la transició. Fou José Bergamín (Madrid 1895 – Hondarríbia 1983). Fou un espanyol que deixà de ser-ho abans de morir, com ho palesà amb aquests versos:

Fuí peregrino en mi patria

desde que nací,

I fué en todos los tiempos

que en ella viví.

I por eso sigo siéndolo

ahora i aquí,

peregrino de una España

que ya no està en mí.

I no quisiera morirme

aquí i ahora,

para no dar a mis huesos

tierra española.

Un tercer madrileny, Ramon Cotarelo, ha canviat Madrid per Girona per servir la causa catalana, raó per la qual estem en deute amb ell. Espero que la seva única presència a VW no sigui un homenatge pòstum en forma d’editorial; francament, m’avergonyiria.

