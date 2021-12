Que ve el llop!

Catalans no sigueu vosaltres mateixos. Què farà el llop Ñ sense vosaltres, a qui és menjarà aleshores el llop?

Salvar o intentar reformar Ñ mata als catalans. Sempre ha estat així i per això encara som on som.

No caiguem en la trampa de sempre. Mantinguem el rumb cap a la Independència marcat el 1r d’octubre i declarat amb la DUI del Parlament Català del 27 d’octubre de 2017, no ens creguem allò d’ai que ve el llop, perquè el llop acaba venint sempre de totes maneres i hem d’ intentar que no ens enxampi al mig.

De cap manera de caure en la trampa de sempre d’ajudar Ñ. Embolicar-nos amb Ñ sempre és la nostra perdició. Ho va ser per Macià, va acceptar l’estatut que sempre ha estat prostituït, i el llop, la guerra, va venir igualment i ens va enganxar al mig.

Intentar salvar Ñ o salvar-nos amb Ñ, va ser la perdició de Companys fent la guerra amb la República espanyola que li va usurpar tot i Ñ la de sempre, la que mata i la que usurpa segons li convé el va matar!

Ara, el qui s’ha embolicat amb Ñ és ER i al preu de trair i desmuntar el “Procés de Recuperació de la nostra Independència.

Estiguem al cas i apunt. Preparem-nos des de Waterloo i des del territori per quan vingui el llop ja ser fora d’aquesta ratera Ñ o fotre el camp a corre cuita d’aquest estat enemic de Catalunya, aquest estat que sempre ens ha odiat i envejat fins voler-nos destruir i fer desaparéixer amb genocidi i colonialisme.

Fora Espanya i fora l’ER i demés retardaris, sempre a l’hora de la veritat, estúpida, traidora i vergonyant.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BIC

PS1. Al llop Ñ, una cossa al cul. El CxR i l’Assemblea de Representants de la República Catalana Independent avancen. Censats actuals: 101.889

PS2. No us descuidem els comentaris a l’editorial de Vilaweb:

