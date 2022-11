Que onegin les estelades fins la plena llibertat!

“Els Castellers de Vilafranca fan història i aconsegueixen de fer un castell mai vist”

Des de Berga, penso i constato el mateix que Carles Serra.

ER s’equivoca, l’Estelada tiba el País vers la plenitud i la Independència, és com l’enxaneta que tiba el castell cap amunt i el culmina.

Els Berguedans enguany per la Patum, com cada any, vam baixar l’estelada gegant per les escales de la Plaça de Sant Pere amb la paraula “República” i vam cantar els Segadors.

Felicito els Castellers de Vilafranca per la seva gesta.

Demano a tots els Ajuntaments de l’AMI i de tot Catalunya que posin l’Estalada als seus balcons en clar compromís i lleialtat amb el Mandat del Primer d’Octubre. Només la Independència ens farà lliures.

Fora botiflers i traïdors!

Condemno Esquerra Republicana per la seva absoluta rendició. Sou una colla de miserables i a més rucs! Colla d’Esclaus que us arrossegueu per terra com cucs, sense gota de dignitat.

Siguem lliures visquem la Llengua i la Independència, són indestriables!

L’Estelada és el blasó de la Independència catalana i molt probablement la bandera oficial de la República Catalana Independent.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: Ajuntaments poseu l’Estelada. Siguem lliures!

PS2:

Els Castellers de Vilafranca fan història i aconsegueixen de fer un castell mai vist.

https://www.vilaweb.cat/noticies/castellers-de-vilafranca-castell-mai-vist-nou-folre-manilles-puntals/

PS3: 102.909 catalans lliures ja ens hem censat al Cens del Consell de la República. Reafirmem l’1-O i completem la DUI del 27 d