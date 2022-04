Lleials al Mandat: Edificar la ja incipient República Catalana Independent. Al CxR ja som 102.344 censats.

La Nació sencera, la Llengua catalana, l’Estat Independent i la Constitució breu i urgent.







He modificat aquest post, ara al CxR ja som 102.344 censats lliurament.

Siguem lleials al 1r oct. Vam votar empoderats

i convençuts, ara no titubegem i censem-nos al CxR.

Ningú defensarà Catalunya llevat de nosaltres, el Poble,

els votants de la Independència, no tenim altra interès

que la llibertat i el progrés de la nostra terra, de la nostra nació i de la nostra gent.

No perseguim subvencions milionàries, sols el benestar i la dignitat de la gent.

VISQUEM LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA:

EDIFIQUEM LA REPÚBLICA CATALANA INDEPENDENT !

Censa’t al CxR.