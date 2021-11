LA  CLAREDAT  DE  LA  CLARA. Bloc d’Albert Cortés Montserrat “El Dret a decidir”

LA CLAREDAT DE LA CLARA

Escoltar la Clara Ponsatí, molts cops és com donar-se un bany de realitat, aquell incomoda que no volem escoltar o volem simplement ignorar, però en definitiva posa el dit a la llaga de tanta paròdia en el moviment independentista de Catalunya.

1 – Demanar nous lideratges, molt menys protagonisme i passos al costat dels líders del 2017,

2 – criticar la presentació com a cap de llista de Junts del President Puigdemont que hauria d’estar per sobre de la política autonòmica,

3 – critica la Taula de diàleg amb una part sense fortalesa i res a oferir,

4 – un Govern a la Generalitat que no ha fet cap pas cap a la independència, i ha enganyat als seus votants en aquest aspecte

5 – amb el discurs de gestionar un mentrestant infinit i

6 – col·laborant amb l’Estat repressor com si tal cosa,

7 – critica a voler enterrar l’1 d’octubre o tergiversar el seu significat,

8 – desmentir mentides interessades i repetides molts cops com que cap Estat donava suport a la causa catalana, quan de fet no es va fer efectiva i per tant no es va demanar oficialment a ningú i així

9 – una crítica acida als passos de l’independentisme aquests anys, inclòs el frau del Tsunami democràtic.

Això i moltes coses més va anar despullant amb

10 – les misèries de l’independentisme català, que de fet si mirem al llarg de la història sempre ha reculat a les primeres de canvi,

11 – oportunitat al morir Franco,

12 – proclamacions de fireta al Balcó de la Generalitat i

13 – ara una rendició express el 2017 per una mica de violència totalment previsible de l’Estat espanyol.

14 – És un independentisme covard per part de les autoritats que l’han de fer possible i conformista per una societat que si convé no talla el lligam amb les seves institucions sinò l’acompanyen en el viatge.

15 – Un control que ara corre a passos gegants cap una nova autonòmia com sempre amb el mentrestant com excusa i diàlegs amb el repressor que ni et reconeix ni falta que li fa, tot sigui per enganyar la societat catalana,

16 – uns diputats a Madrid àvids de ser socis preferents dels botxins per vergonya de tots,

17 – tot amanit amb el “hem de ser més” perpetu i

18 – reconeixements que mai arribaran si el protagonista no fa primer el pas.

19 – Fins hi tot un moviment cada cop més fosc com el Tsunami que va crear una imatge tant potent com la de l’aeroport o La Jonquera i que es va desfer del dia a la nit com si res amb el sit and talk de lema i no el de fer efectiva la independència.

Tot plegat, una veu com la de la Clara, independent i els darrers 3 mesos en el Govern Puigdemont pot destapar sense cap lligam i amb cruesa.

Calen

1 – nous lideratges és cert

2 – i el despertar d’una societat

desencisada per uns partits que han renunciat a tot i que evidentment

ja no podem confiar amb ells

provocant un independentisme de fireta i sense ambició per donar cap pas, ni quan ho ha tingut a tocar.



https://blocs.mesvilaweb.cat/albert1969/la-claredat-de-la-clara/



Extret del Bloc d’Albert Cortés Montserrat “El Dret a decidir”

PS:

Reafirmem el 1r d’octubre, completem la DUI, complim el Mandat: Edifiquem la República Catalana Independent. Ja som 101.434 catalans lliures i en augment.

Censar -se és el següent pas després de decidir, votar, guanyar, … esdevenir Poble per fer el que calgui fer ben organitzats.