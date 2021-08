Caldrà crear el “Consell de la República” lliure de tots els partits dependents d’Espanya.

Siguem la cara rebel!

Siguem el “Consell de la República”

fora del domini d’Espanya i dels partits dependents d’Espanya.

Dos dels comentaris a l’Editorial de Vilaweb sobre el Consell per la República:

Escrit per Salvador Molins:

Caldrà crear un veritable “Consell de la República”

lliure de tots els partits dependents d’Espanya?

L’actual Consell va claudicar i es va abaixar els pantalons de la seva pròpia i determinant naturalesa en el moment que es va decidir pel “per” enlloc del “de”, no sé si va ser per discussió o és que ja va néixer avortat.

Ser “Consell de la República” vol dir que la República Catalana Independent te la creus i la dones per feta, petita i incipient però feta, i per tant l’has de començar a viure, en principi edificant-la i fent-la sentir, viure-la!

En canvi ser “Consell per la República” és caure de nou en l’etern forat de tornar començar de zero amb els mateixos defectes de sempre, … debilitat, ploranera, claudicació, submissió, discussió permanent per no arribar mai enlloc, el nostre mal dels 307 anys darrers, i anar continuant fins la submissió total i la desaparició.

Podem refer aquest desastre?

-Tinguem en compte que el CxR si vol ser efectiu no pot estar supeditat al Poder espanyol, doncs tristament els partits actuals que volem que formin part del CxR depenen tots de l’estat espanyol, per tant com a tals no poden formar part de CxR.

Tots els votants del 1r d’octubre i tots els catalans d’arreu dels PPCC i del món, sí que som cridats a formar-ne part i d’ací, de tots els censats a la nova República s’han d’edificar les institucions, el Govern i el Parlament de la República, o sigui institucionalitzar la República de moment a l’exili.

Els partits del Principat que juguen i cobren de la falsa autonomia colonial, com a tals, no hi poden ser al CxR.

Els catalans que ja s’han censat al CxR tenen el dret i l’obligació de començar emprendre el camí sense esperar indecisos, manipuladors i contraris.

Volem ser la República a l’exili a Waterloo i a l’exili en la nostra llibertat personal i de grup o volem anar plorant i donant voltes eternament i fins que siguem morts, cadascú de nosaltres, la nostra llengua i la Catalunya lliure i plena del nostre anhel mil·lenari? … tots morts!?

Definitivament, mirem-nos-ho com ens ho volguem mirar: el CxR no pot dependre d’Espanya ni dels partits que depenen d’Espanya!

No hem de dividir-nos, hem de ser, hem de viure ja la incipient República Catalana Independent!

Hem de ser rebels i lliures des dels Consells Locals, des dels CDR, des de les Assemblees, de tots els grups … com cèl·lules mare de la Catalunya catalana, plena i lliure, i tots junts organitzar-nos i enxarxar-nos en el territori que volem i necessitem controlar.

——————————

Escrit per Jordi Romeva 30.08.2021 | 01:52

Benvolgut Director, Sobre el que diu el Sr. Illa, no vull fer cap comentari, si que voldria aprofitar però aquest espai i us en demano disculpes, per fer un comentari a la PS, es a dir, a l’article que, en resposta al vostre editorial de 23/08/21, ha fet l’Honorable Conseller a l’exili i membre del Consell de Govern del Consell per la República, Sr. Lluís Puig i Gordi:

“Honorable Sr. Lluís Puig, respecto i recolzo la tasca que esteu fent en favor dels interessos de la ciutadania de Catalunya els membres del Govern legítim que vàreu optar per l’exili; el meu comentari te a veure, únicament, amb el Consell per la República i en la part de responsabilitat que us correspongui en la seva gestió. En aquest sentit volia fer uns comentaris al vostre escrit al setmanari La República del 27/08/21.

1.- Jo he format part, des del primer moment, de les bases del CxR i no conec que s’hagi preparat cap sol·licitud d’ajornament de la data de les eleccions a l’AR (Assemblea de Representants).

2.- De debò creieu que els entorns, pròxims o llunyans, d’ERC, la CUP i el PDeCAT, variaran el seu posicionament en vers el CxR pel fet d’ajornar les eleccions 28 dies? Els dirigents d’ERC ni els de la CUP ni del PDeCAT ni de JUNTS, ni de totes i cadascuna de les organitzacions que, indirectament, donen suport al Consell de Govern, no han recomanat mai als seus afiliats i simpatitzants que s’inscriguin al CxR. Ignoro perquè no ho han fet, el que si sé però, es que ajornar les eleccions, ja siguin 28 o 280 dies, no faran modificar la seva voluntat política.

3.- La ciutadania de Catalunya va votar a uns partits que deien que eren independentistes i que varen prometre fer efectiva la República catalana. En el moment del recompte de vots hi va haver, certament, un 52 % de vot independentista, però esteu segur que el convenciment i el coratge dels diputats i diputades escollits amb aquest 52 % de vots i que gracies als quals, avui s’asseuen al Parlament de Catalunya, es corresponen a la voluntat dels qui els varen escollir? I el dels membres del Govern, s’hi corresponen?.

4.- Dir que “tenim pressa” no ha fet cap mal al moviment independentista; el que ha fet i fa mal al moviment independentista, son les renúncies, les vacil·lacions, els dubtes, les pors i la manca de determinació dels dirigents i l’acomodació dels mitjans de comunicació que ens volen immòbils dos, deu o vint anys més.

5 – Cada dia que passa <que el CxR no es determina a ser la llavor efectiva de la incipient República Catalana Independent, decidida, votada i guanyada> sense que Catalunya pugui decidir com gestiona els seus recursos, disminueixen les possibilitats de millorar el benestar dels seus ciutadans, se’n ressent la llengua i la cultura i la gestió de l’entorn i es complica el futur de les generacions futures.

Respectuosament

Jordi Romeva Manadé

P-332-21207”

————————–

Autor del post:

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

PS 1: Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.

PS 2:

98.523 catalans ja ens hem censat lliurament al CxR. Som la República incipient. Si som, siguem! I tu?