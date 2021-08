L’11S – TOTS A BARCELONA – L’1 OCT, REAFIRMEM EL MANDAT – EL 27 OCT, COMPLETEM LA DUI

“De manera que la qüestió, ara que les coses com més va més clares són, és COM RECOMENÇAR.”

Exacte, Sr. Partal; aquesta és la qüestió mil vegades plantejada al llarg de quatre anys d’aturada. Una pregunta que tots ens hem plantejat i a la que no podem donar resposta positiva, perquè la resposta que tothom sabem i ningú no gosa donar és: NO PODEM RECOMENÇAR.

I no podem perquè, en absència de lideratge, la Història no ens forneix cap exemple de revolta popular triomfant. Perquè en absència de direcció, el nombre no serveix de res i la massa més formidable esdevé remat indefens. Perquè sense un Lenin, molts mil.lions d’anònims éssers sofrents no hauríen pogut veure mai el triomf de la Revolució. Perquè sense un Washington, els EUA serien encara colònia anglesa. Perquè sense un San Martín, un Bolívar, un Martí, un Aguinaldo o un Rizal, Espanya colonitzaría encara Sud Amèrica i Filipines.

Que aquests líders, desapareguts de la nostra classe política (si és que mai hi han estat), podrien eixir d’entre nosaltres mateixos ? De qualsevol altre poble ho esperaría; del poble català ho considero tan improbable que fregaria el miracle i, tanmateix, és de l’únic lloc d’on podem esperar que acabin sorgint.

3 – Moral de Victòria

Sense poesia, sense inspiració, sense amor, ens xafaran i no anirem enlloc.

Melitó Camprubí 24.08.2021 | 10:00

No estic del tot d’acord amb la manera de tractar el tema dels funcionaris i els càrrecs posats a dit pels partits a l’Administració pública perquè acaben semblant una mateixa cosa i no ho són…o no ho haurien de ser en un estat com cal perquè el funcionari de carrera es deu als ciutadans, a tots, i els càrrecs “digitals” només es deuen als partits. Està clar que de càrrecs de lliure designació en sobren i molts a Catalunya. En sobren tants, o més, que els funcionaris de carrera que falten per fer funcionar bé l’administració. En això es demostra una de les grans febleses i falta de visió de bona part de la nostra organització política: tractar l’administració pública com una menjadora. Parafrasejant podríem dir que: No és l’autonomia, estúpid!…són els enxufats.

Tret d’això, estic molt d’acord en que hem de tornar a començar. Algú recorda Sísif?. No és això la lluita humana?

Ja ho deia el poeta de Roda en el seu poema Ara mateix

Pot ser que haguem deixat de llegir els poetes que tant ens van inspirar?Sense poesia, sense inspiració, sense amor, ens xafaran i no anirem enlloc.

4 – Conclusió:

Miquel Amorós 24.08.2021 | 00:32

Que és això Sr. Partal. Tan optimiste que es vostè i últimament esta fent editorials pessimistes.

Molta gent el llegia perquè els aixecava la moral.

Jo vull ser optimista i pensar que el moment en que ens trobem és un dels moments que necessàriament hem de passar en el nostre camí cap a la independència, que ningú ha dit que fos fàcil.

Només voldria donar dues referències que a mi m’han servit pet a situar-me, conservar la calma i veure tot plegat com un punt en el camí. Un punt baix, cal reconeixer-ho, però en un camí sense retorn. Perquè ningú de nosaltres que varem tastar les mels de la llibertat i l’autogestió que va generar l’1 d’octubre, l’abans i el després, no ho oblidarem mai i ens ha marcat per sempre.

Una cosa semblant, diuen que li passa, al tigre quan tasta la sang humana. Ja mai més se’n pot estar i sempre la buscarà pertot.

Una altra reflexió és que no tenim més remei que defensar-nos per simple autodefensa. Per no morir com a poble.

I per altra banda, penseu que la nostra lluita ha canviat moltes coses.

Pet exemple ha obert els ulls a la Catalunya Nord, al Pais Valencià i les Illes.

I fins i tot Galicia desperta.

Ara no podem defallir. No els podem decebre.

Les referències.

1. La extraordinària entrevista de l’Abano Dante al Grossfugel que podreu trobar a octuvre. Per a saber on som.

2. El magnific llibre MANUAL DE DESOBEDIÈNCIA CIVIL de Mark i Paul Engler amb traducció de Nuria Parés, d’edicions Saldonar, que a partir de la lluita per la independència de Gandhi i la lluits pels drets civils dels negres americans, comandada per Dr. Martin Luther King, per posar el casos més famosos, ens explica els alts i baixos i traicions que es van esdevenir en el seu llarg camí cap a l’objectiu. Molt interessant.

PS – Òrgan de coordinació del MxI , Complementari de l’ANC 4 punts per recomençar i continuar

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.

A cada atac espanyol un censat més al CxR a l’exili de Waterloo.

A cada nova ràtzia dels invasors, repressors i colonitzadors, un nou Consell Local o qualque cèl·lula mare de defensa de la República.

Ara Espanya torna atacar els 13 CDR de l’operació Judes (23S, 2019), falsejada pels Guàrdia Civils, hi han afegit per la cara 4 imputats més.

Res fa tan mal a Espanya com la nostra Independència, necessitem ara mateix 17 censats més a la ja incipient República Catalana Independent. Que no s’aturi el degoteig fins el dos milions i escaig del 1r d’octubre de 2017. No sigueu incrèduls, cregueu! censeu-vos! sobrepassem l’enemic extern i intern, sobrepassem les nostres debilitats. Censem-nos tots!

PRESENTAR-NOS TOTS JUNTS A LES PROPERES ELECCIONS CATALANES PER A COMPLETAR LA DUI I FER EFECTIVA LA NOSTRA INDEPENDÈNCIA:

People hold hands and Latvian flags as they participate in a human chain at Baltic Way near Riga August 23, 1989. Runners left Lithuania and Estonia on August 22, 2009, for neighbouring Latvia to start events marking the 20th anniversary of a 600 km (375 mile) human chain that showed the Balts’ wish to regain their independence from the Soviet Union. More than two million people in the Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania joined hands in one of the biggest mass protests seen against the former Soviet Union and demanded the restoration of independence. Picture taken August 23, 1989. REUTERS/Ints Kalnins/Files (LATVIA POLITICS ANNIVERSARY IMAGES OF THE DAY) – RTR270BQ[/caption]