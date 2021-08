Salvem la Llengua, salvem la Nació, des de Catalunya i des de Waterloo. Censem-nos al CxR. Ja en som 98.467. I tu?

SALVEM LA LLENGUA

COMPLIM EL MANDAT

Comentari de Salvador Molins a l’Editorial d’ahir de Vicent Partal, director de Vilaweb, sobre la Llengua Catalana:

(Salvador Molins, des de Berga 20.08.2021 | 22:20)

Volem salvar la Llengua, volem salvar Catalunya i sembla que tot s’enfonsa al nostre costat, fins la natura del món, de tot el nostre món s’està esfondrant.

Què podem fer?

Partal exerceix en nosaltres, la comunitat de Vilaweb, catalans que estimem Catalunya lliure, plena i sobirana, exerceix com un veritable lideratge patriòtic i moral. Gràcies!

I en aquest editorial, Vicent Partal, director de Vilaweb, ens ha tornat a posar el dit en la nafra, com tants dies, entrenant-nos perquè ens fem forts i acertius.

Partal ha viscut moments cabdals de lluita en la història recent, el Mur de Berlín, fa poc a Xile, fa més als Balcans, … i ell ha exercit en nosaltres el crit a la lluita i el compromís, a Urquinaona, a l’Aeroport, a la Meridiana, no per provocar res sinó per assolir el compromís de dir no a la falsa equidistància i a evitar l’error permanent de defugir el conflicte, a que els catalans estem tan avesats, tal vegada després de patir tanta repressió secular, o potser es tracta d’un dels nostres defectes, per això l’altra dia li deia Partal, dur però amb molt de respecte, a un capdavanter català nostre decidit i bon home que no fes l’error de callar al seu Poble, però en realitat no tan sols li deia a ell, ens ho deia a tots nosaltres.

Avui, Partal, a la seva manera ens ha tocat la nafra més dolorosa: La nostra estimada Llengua, i això fa mal. Passarà aquest editorial, les coses corren massa, per tant no ens quedem sols en les essencials paraules, passem als fets, no sigui que passin sis anys més i l’ús de la llengua baixi sis punts més.

La nostra barca s’enfonsa, així ens ho sembla, però no tinguem por “homes de poca fe” Visquem la Llengua, visquem la Independècia declarada, complim el mandat del 1r d’octubre, edifiquen la incipient República Catalana Independent, les columnes que l’han de sostenir, la Llengua, la Nació tota sencera, l’estat català i la constitució que treballen els de Debat Constituent amb Lluís Llach al davant. Recordeu que ells ens demanen que responguem 144 preguntes abans d’acabar aquest any.

I per acabar aquest comentari dir-vos que passar als fets potser ja ho estem fent, per això aquestes reiterades crides a desvetllar la nostra consciència i treure’ns de l’adormiment.

Passar a l’acció també pot ésser crear una moguda de l’orgull català, fer un gran compromís de país en favor de la Llengua, una moguda general, sistemàtica i pemanent -allò de persistir- entre tots nosaltres i més persones, a poder ser tots aquells que vam votar el 1r d’octubre per la nostra Independència, un pacte d’honor i d’emergència en favor del català, un pacte entre parlants, entre professionals i entre polítics, tots compromesos amb la Llengua, des d’ara, des de fa temps, des de ben aviat.

Aribau sense saber-ho va salvar la llengua, nosaltres també ho farem, perquè volem! també per salvar una llengua més de les sis mil llengües que estan en perill d’extinció i sobretot per dignitat i per justícia!

A veure si així donem exemple al món i el deixem de nou amb un pam de nas. Ens en sortirem!

PS: Parlant de la força d’internet i dels nostres desavantatges actuals crec haver descobert al llarg dels anys que els catalans no som pas els més espavilats al començament de les innovacions però amb el temps escalem posicions i de veritat que fem bé les coses, potser és per la nostra resiliència, potser per la capacitat de resistir i sobretot persistir, o per la capacitat de treballar i transformar d’alguna manera les pedres en pans.

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR*BIC

Diguem el prou definitiu i portem la DUI a La Haia.

—————————–

Salvem la Llengua, salvem la Nació, des de Catalunya i des de Waterloo. Censem-nos al CxR. Ja en som 98.467. I tu?

———————–

L’11S – TOTS A BARCELONA

L’1 D’OCTUBRE, REAFIRMEM EL MANDAT:

Edifiquem dia dia la República Catalana Independent

EL 27 D’OCTUBRE comprometem-nos en completar la DUI.

——————————

A cada atac espanyol un censat més al CxR a l’exili de Waterloo.

A cada nova ràtzia dels invasors, repressors i colonitzadors, un nou Consell Local o qualque cèl·lula mare de defensa de la República.

Ara Espanya torna atacar els 13 CDR de l’operació Judes (23S, 2019), falsejada pels Guàrdia Civils, hi han afegit per la cara 4 imputats més.

Res fa tan mal a Espanya com la nostra Independència, necessitem ara mateix 17 censats més a la ja incipient República Catalana Independent. Que no s’aturi el degoteig fins el dos milions i escaig del 1r d’octubre de 2017. No sigueu incrèduls, cregueu! censeu-vos! sobrepassem l’enemic extern i intern, sobrepassem les nostres debilitats. Censem-nos tots!