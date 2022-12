No tenim temps, anem per feina:

Bon Nadal a tots vosaltres i esperança als perseguits per causa de la justícia, així com ho ha expressat Vicent Partal.

No tenim temps, movem-nos, continuem!

La Conferència Nacional de l’independentisme d’aquest any que ve ha de esdevenir el primer pas del nostre Procés Constituent, ens cal fusionar la Constitució de l’Havana amb les conclusions del Debat Constituent actual i anar per feina. També ha de servir per moure unes Llistes Cíviques arreu dels Països Catalans, probablement enfocats en plan confederal. No podem refiar-nos dels actuals partits, ells no ho faran, almenys sols no ho faran, hi són negats! Necessitem fer-nos forts nacionalment i lingüística, perquè aquests partits i molts dels que viuen a Catalunya tenen unes ganes boges de tornar intentar arreglar Ñ i això és la nostra ruïna segura. No ens ho podem permetre!

Seguim el nostre camí lleials al Mandat del Primer d’Octubre i disposem-nos completar la DUI.

Visquem la Llengua, la Nació sencera i la incipient República Catalana Independent, són indestriables!

Les Llistes Cíviques i la Conferència Nacional de l’independentisme no són una opció ni un entrebanc, són una necessitat, intentem fer-les realitat.

També reforcem el Consell de la República i els Consells Locals, les primeres institucions republicanes.

Aquest clam es de tots i per a tots, CDR, ANC, Independentistes d’Esquerra, Reagrupament, Solidaritat Catalana per a la Independència, Som 10 milions, … molts i tots.

Si som, siguem!

No ens rendirem, ni davant de l’enemic, ni davant de nosaltres mateixos, nosaltres, jo mateix, massa vegades el pitjor enemic.

Bones festes a tot Catalunya i a tots els catalans!

Salvador Molins Escudé, Consell Local de la República Catalana Independent, del CDR BlC

PS1: 2023 Conferència Nacional de l’Independentisme: Creació concreta i reconeixement oficial del MxI unitari, elaboració i concreció de l’estratègia i tàctiques de confrontació i ruptura comunes i coordinades. Allò que cal que fem i com cal que ho fem, …

