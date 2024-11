Visita Històrica dels Professors de l’Erasmus de l’institut Dertosa a l’Antiga Frontera de la RDA

Diumenge 10 de novembre, els professors del programa Erasmus de l’institut Dertoss i l’IGS Sassenburg han realitzat una visita a un dels antics llocs fronterers de l’antiga República Democràtica Alemanya (RDA). Aquesta visita educativa ha estat marcada per la descoberta i la reflexió sobre un dels períodes més significatius de la història europea moderna.

El destí de la visita ha estat el poble de Zicherie, situat en el que es coneixia com “la Zona”. Aquest lloc emblemàtic va ser testimoni de la divisió d’Alemanya durant la Guerra Freda. Els professors han pogut veure de prop el canal, els filferros, el mur de pedra i el de ferro que separaven les dos Alemanyes. També han visitat punts i torres de vigilància que s’utilitzaven per controlar la frontera, oferint una visió detallada de les estrictes mesures de seguretat que s’hi aplicaven.

Una de les experiències més impactants de la visita ha estat veure els nombrosos rètols indicatius que expliquen el període en què es van anar construint els diversos murs i el canal. Aquests rètols ofereixen una visió detallada i cronològica dels esdeveniments, ajudant a comprendre millor la magnitud de la divisió i les seues conseqüències. És fascinant veure com aquesta zona, plena de records de divisió, ara serveix com a eina educativa per a les generacions futures.

Un altre aspecte notable és que només els ciutadans de la República Federal Alemanya (RFA) estaven autoritzats a creuar el pas fronterer, mentre que els de la RDA no tenien aquest privilegi. Aquesta restrictiva política fronterera va tenir un impacte profund en les vides de moltes persones, separant famílies i amics durant dècades.

Un dels moments més commovedors de la visita ha estat la descoberta d’una casa històrica que va quedar dividida entre dos estats. Aquesta casa simbolitza la divisió no només geogràfica, sinó també emocional i social, que va impactar profundament les vides de les persones que vivien a prop de la frontera. La casa ofereix una visió tangible del que significava viure en una nació dividida, on el mateix edifici podia pertànyer a dos països diferents.

Aquesta sortida ha permès als professors aprofundir en el coneixement de la història europea recent i comprendre millor les conseqüències polítiques i humanes de la divisió d’Alemanya. També ha estat una ocasió per reflexionar sobre la importància de la reunificació i els valors de la solidaritat en la construcció d’un futur comú.

L’experiència ha estat, sens dubte, molt enriquidora i ha aportat una nova perspectiva sobre la història i els seus efectes perdurables en la societat actual. Els professors han tornat amb una comprensió més profunda de la història alemanya i amb un record inesborrable de la seva visita a Zicherie.

L’equip Erasmus agraeix aquesta oportunitat única d’aprenentatge i reflexió, i espera poder compartir més experiències educatives en el futur. Aquest tipus de visites no només enriqueixen els coneixements històrics, sinó que també fomenten una major comprensió i apreciació de la importància de la unitat i la pau a Europa.