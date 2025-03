Un poeta de guerra i de diàspora que dona nom a una fira literària

Des de l’Ajuntament de Jesús s’organitza, any rere any, la Fira Literària Joan Cid i Mulet, una trobada cultural de gran rellevància que s’inicia el 2007, coincidint amb el centenari del naixement d’aquest autor referent en l’àmbit del catalanisme polític i cultural. Aquest esdeveniment, que ha anat consolidant-se amb el temps, ret homenatge a una figura literària singular. Enguany em permeto treure pit pel fet que participaré en diverses activitats relacionades amb la seua figura.

Entre els actes programats hi haurà el Club de Lectura de la novel·la Rosa Maria, basada al poble de la Ràpita que va ser candidata al premi Crexells sobre la millor novel·la de l’any 1936, i una recreació de la Ruta Incògnita per l’Atlàntic, una travessia que simbolitza l’exili forçat de l’autor, un dels episodis clau de la seua vida, a causa de la implantació del règim sanguinari i dictatorial franquista.

A més, el certamen acollirà la presentació del meu darrer llibre, Les llargues vacances del silenci, escrit a quatre mans amb l’escriptor tortosí Xabier Coluig, que resideix a Dallas, Texas. Aquest llibre és una obra polifacètica que inclou diverses dramatitzacions de moments històrics i una novel·la gràfica que retrata el dolor de l’expatriació. Les llargues vacances del silenci sorgeix d’una frase que Joan Cid i Mulet va utilitzar per descriure el franquisme: un llarg silenci imposat sobre les consciències i les paraules. Amb aquest llibre, volem aprofundir en el llegat d’aquest gran autor, que hem fet reviscolar al llarg dels anys, que ha deixat una empremta inesborrable en les nostres lletres.

És en aquest context que aprofito l’avinentesa per reivindicar la figura de Joan Cid i Mulet no només com un narrador, sinó també com un gran poeta de guerra i de postguerra. Els seus poemes publicats a Meridià, el setmanari barceloní antifeixista, són un testimoni excepcional del conflicte bèl·lic. Peces com Cel de trinxera retraten un temps molt durs de la història recent:

Com a cavalls desbocats en trista cavalcada

Els estels fan corrua enllà del firmament;

Són espurnes flotants de crinera irisada,

I quan fugen gemeguen un xiscle de turment.

La nit és silenciosa. Només a estones

S’oí el picor el picor amic dels nostres artillers.

Vigila l’esguard. Els ulls són com a fones

que guanyen les distàncies en no-res.

Un fet a destacar és que el seu poemari Les Ales del neguit, publicat el 1937, va rebre crítiques ferotges per part dels anarquistes de la FAI, que consideraven que la poesia no tenia cabuda en un moment tan crític. És un ridícul judici, si tenim en compte el valor atemporal i humà que transmeten les seues paraules.

Cid i Mulet sempre va creure que la poesia i la literatura no eren només instruments d’expressió personal, sinó una eina poderosa per ennoblir el poble, per aixecar els ànims i per fer arribar les inquietuds de la gent en moments de crisi. Durant la Guerra de 1936-1939, va escriure incansablement des de diverses plataformes, com El Poble, Vida Tortosina, l’esmentat Meridià o fins i tot des de la Regidoria de Cultura de Tortosa, que regentava durant aquells temps convulsos. La seua capacitat per combinar la creació literària amb el compromís polític és un dels aspectes més notables del seu llegat.

Entre els seus versos, destaca especialment Ales negres, un poema que, malgrat contenir un vers que podria ser vist com políticament incorrecte avui dia i no publicitarem, continua sent una de les grans obres de la poesia bèl·lica catalana.

Han passat corbs d’acer

amb un xisclet d’espant i de terror.

Han passat corbs, i tot l’espai

ha fet pudor

de mort i planys d’esglai.

A més, Joan Cid i Mulet ha estat recentment homenatjat amb un bell mural a Tortosa, al carrer Hemingway, una ciutat que es troba immersa en una profunda contradicció: com és possible homenatjar les víctimes dels bombardejos amb una obra tan bonica, i a l’hora mantenir l’estructura de ferro que roman al riu en homenatge als mateixos responsables d’aquells fets malignes?

Cid i Mulet és també un dels pocs autors catalans que s’endinsa en la literatura concentracionària, tant amb la novel·la Destins (1947) com amb el poema Entre filferrades, escrit durant el seu captiveri al camp d’Argelers.

Aquestes obres reflecteixen el patiment i la desesperança dels exiliats, però també són un crit a la dignitat i la resistència.

Per això, vull reivindicar Joan Cid i Mulet no només com un dels grans autors del conflicte bèl·lic i la diàspora, sinó també per la seva contribució a la literatura concentracionària. És fonamental reconèixer la seva importància dins de la nostra història literària, per tal que el seu llegat no caigui en l’oblit.

Muntanyes de sorra, escumes properes.

I un petit món enclòs en filferros.

dintre les tenebres dels barracots.

Sanglots pregons d’ànimes infantils

que ja no s’espanten quan els ratolins

juguen sens malícia en els pals vells.

Fuetades d’acer en les velles fustes

closes de filferros.

Per concloure, voldria compartir amb vosaltres uns versos de Cançó de l’Ebre, un poema d’esperança publicat en el període republicà, durant el govern del poble:

I canta el riu a la ciutat dormida,

– cançó engelosida ?

que diu grandeses i conculca afanys.

Corre la nit i, a frec d’albada

La vida es començada

Neta de núvols i neguits estranys.

Aquest càntic, ple de força, és una expressió de l’esperança que ens ha de guiar en aquests temps, igual com ho va fer per l’estimat Cid i Mulet, i tots aquells que van lluitar per un món millor.