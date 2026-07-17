Un poema de la Renaixença: «A La Llumanera», de Josep F. Vergez

1. El poeta
Josep F. Vergez i Peira (Tortosa 1844- Madrid 1919) va ser el primer gran poeta de la Renaixença a les Terres de l’Ebre. De ben jove, va començar a conrear la poesia usant el significatiu pseudònim de «l’Escolà de Vallfogona». Destaquen especialment una llegenda històrica referent a la Conquesta de Tortosa titulada «Les dones tortosines», i un altre titulat «Mon primer cant», en el qual dona fe de la seua estima per la llengua materna, en un moment en què a la ciutat encara era casual qualsevol mena de reivindicació catalana.
Va ser redactor durant els anys 1860 dels periòdics tortosins: El Ebro, El Faro, La Actualidad i La Localidad. A la vegada, era col·laborador de l’històric rotatiu La Muntanya de Montserrat, que era dirigit per l’eminent literat Víctor Balaguer. L’any 1868, va ser convidat a participar en la festa poètica de Montserrat al costat dels principals poetes catalans, provençals, francesos i castellans, entre els quals el poeta occità Frederic Mistral (Premi Nobel de Literatura).
El 1869 va marxar a Cuba. Des de l’Havana va seguir conreant la llengua catalana en una sèrie de poemes que continuen amb un to carregat de sentiment, que s’emmirallen òbviament en l’estil dels principals poetes catalans del moment, que eren mestres en cantar les glòries de la terra que els va veure nàixer i de lloar la llengua dels pares. Vergez sembla voler, doncs, donar un missatge ben expressiu i intens amb els seus versos patriòtics, producte de l’enyor a sentir el caliu de la terra:
A la claror que don la llumanera
S’esbargiren les ombres del meu cor
Com l’alè de dolça primavera
Es fon la neu i brota falaguera
D’aromes rica, encisada flor.
Confesso mon pecat, la nuvolada
Del negre oblit ja l’ànima cobria
I n’era per ma lira menyspreada
La llengua d’Ausiàs March, l’anomenada
Hermosa parla d’en Vicenç Garcia.
Mes dintre el cor – com la vestal romana
La sacra flama – en amorós caliu
Guardava jo ma llengua catalana,
L’aucell migrat a terra llunyadana
ha de cantar lo que aprengué en son niu.
Ben haja ton afany la Llumanera
Penyora n’és de màgica victòria
Del progrés laietà noble senyera
Escolta lo que et diu la pàtria entera
Pus parla català, Déu li don glòria.
A l’illa de les Antilles, es va convertir en un polític de renom, que va aconseguir ser elegit diputat pels districtes de Santa Clara i Güines sis cops, i que va defensar les reformes que havien de portar a l’autonomia cubana. La seua brillant carrera política va tenir estricta relació també amb el seu treball periodístic que li va servir de plataforma ideal per guanyar-se un nom i per difondre els seus ideals. A partir de la publicació d’una crònica d’un succés de ressonància per a l’illa, escrita en romanç lliure i sense rima per a un diari cubà, li va permetre entrar en contacte amb la intel·lectualitat criolla, i consegüentment se li van obrir les portes dels rotatius cubans més importants: El Eco de Cuba, La Sombra i La Aurora de Yumuzi, a més de dirigir l’influent Diario de la Marina. Perdudes les colònies d’ultramar el 1898, va viatjar per Europa fins que es va instal·lar definitivament a Madrid.
El 1902 va publicar el seu llibre de memòries, Recuerdos de Méjico. Ja en la seua època de maduresa va tornar a col·laborar amb la premsa tortosina, concretament amb les revistes La Zuda i Germanor, sota el títol de Recuerdos de mi juventud. Els seus articles rememoren la vida a la ciutat durant la segona meitat del segle XIX. A la seua bellesa literària s’hi ha d’unir el valor històric d’un testimoni que vol retratar acuradament una època que va viure en plenitud. Malgrat que va estar allunyat del país, bona part de la seua vida va mantenir intacte el seu ideari catalanista, com ho demostra aquest paràgraf que forma part d’una carta que Vergez va enviar al seu amic Francesc Mestre i Noé:
Regnava en la meva joventut a Tortosa, l’estúpida moda d’usar lo castellà en lo tracte social, i àdhuc en família, en moltes de les cases de la ciutat, Jo no he estudiat cap idioma amb més aplicació i entusiasme així que em vaig dedicar al català. Me feia vergonya lo desconèixer la llengua del meu país.
2. El context: la Renaixença vista des de l’emigració
Aquest poema no és únicament un homenatge a una revista, sinó un manifest de la Renaixença escrit des de l’altra banda de l’Atlàntic. Datat a l’Havana el 19 de desembre de 1874, coincideix amb l’aparició de La Llumanera de Nova York, una publicació que prompte esdevindria el principal òrgan de difusió de la cultura catalana entre les comunitats emigrades d’Amèrica.
El fet que Vergez escriga des de Cuba és essencial per entendre el poema. La distància física respecte de Catalunya provoca un efecte paradoxal: allò que a la terra d’origen podia semblar quotidià —la llengua, la literatura o la identitat— adquireix, des de l’exili, una dimensió gairebé sagrada. El poeta descobreix que la llengua és el darrer vincle que el manté unit al país. Per això, el poema no expressa només admiració envers una revista, sinó gratitud envers un projecte que li permet reconstruir la seua identitat.
La Renaixença catalana havia defensat la recuperació literària del català després de segles de subordinació cultural. En Vergez, però, aquest ideal es transforma en una experiència íntima: la recuperació de la llengua deixa de ser un programa cultural per convertir-se en una necessitat vital.
3. La metàfora de la llum: una revelació espiritual
El títol ja anuncia el gran símbol del poema. La Llumanera és literalment una lluminària, una font de llum. Però aquesta llum no és física: és una llum intel·lectual, moral i patriòtica. Els primers versos diuen:
A la claror que dona La Llumanera
s’esbargiren les ombres de mon cor.
L’oposició entre llum i ombres és una de les més antigues de la tradició occidental. La llum simbolitza el coneixement, la veritat i la vida; les ombres representen la ignorància, la desorientació i l’oblit. Aquesta simbologia prové tant de la Bíblia (“la llum que il·lumina el món”) com de la filosofia platònica (la sortida de la caverna) i del romanticisme.
Tanmateix, Vergez introdueix un matís molt personal: les ombres no cobreixen el país, sinó el seu cor. El problema no és exterior, sinó interior. El poeta admet que havia deixat d’escriure en català, que la seua pròpia lira havia menystingut la llengua dels seus avantpassats. Això converteix la llum de La Llumanera en una experiència de conversió.
No és casual que aquesta il·luminació aparega descrita amb un vocabulari quasi religiós: la llum no informa, sinó que transforma.
3. La primavera com a símbol del renaixement nacional
Els versos següents amplien aquesta metàfora:
com al falc de dolça primavera,
es fon la neu i brota, falaguera,
l’aroma rica, ensisadora flor.
La imatge és plenament romàntica. La natura funciona com un reflex dels sentiments humans. El pas de l’hivern a la primavera representa la recuperació de la vida després d’un període de mort aparent. Cada element contribueix a aquest procés:
• la neu simbolitza el fred de l’oblit i la immobilitat cultural;
• el desglaç representa el despertar de la consciència;
• la falguera i la flor evoquen la fecunditat creadora.
No és una primavera qualsevol, sinó la primavera de la llengua catalana. Igual que la natura no desapareix durant l’hivern sinó que resta latent, també la llengua havia sobreviscut amagada sota una capa d’oblit. Aquesta idea coincideix plenament amb el discurs de la Renaixença: Catalunya no havia mort, només havia estat adormida.
4. La confessió: el poeta converteix la llengua en una qüestió moral
El poema canvia bruscament de registre amb una frase sorprenent:
Confesso mon pecat…
No és una expressió retòrica qualsevol. La confessió és un acte sacramental. El poeta adopta el llenguatge del catolicisme per descriure la seua relació amb la llengua. L’oblit deixa de ser un simple error intel·lectual i es converteix en una falta moral. Aquest recurs és extraordinàriament significatiu perquè mostra fins a quin punt els intel·lectuals de la Renaixença concebien la fidelitat lingüística com un deure. La metàfora continua:
la nuvolada del negre oblit ja l’ànima cobria…
L’oblit és descrit com un fenomen meteorològic. No és una decisió conscient sinó una boira que impedeix veure la realitat.
La metàfora és molt subtil: els núvols poden ocultar el sol, però no poden apagar-lo. Igualment, l’oblit pot ocultar la identitat, però no destruir-la.
5. Ausiàs March i Vicenç Garcia: la recuperació d’una genealogia literària
El poeta lamenta haver menyspreat
la llengua d’Ausiàs March
i la seva èmula hermosa parla d’En Vicenç Garcia.
No es tracta simplement de citar dos escriptors famosos. Ausiàs March representa el moment culminant de la literatura catalana medieval. És la prova que el català havia estat una llengua de cultura europea. Vicenç Garcia simbolitza la continuïtat d’aquesta tradició durant el Barroc i, alhora, té un valor especialment emotiu per a Vergez. El poeta havia adoptat el pseudònim «l’Escolà de Vallfogona», és a dir, es declarava deixeble del Rector de Vallfogona, el qual, en aquell moment se’l considerava fill de Tortosa.
Per tant, la menció constitueix també una confessió personal: havia estat infidel als seus propis mestres. El poema construeix així una autèntica genealogia literària que uneix el segle XV, el XVII i el XIX.
6. La flama de les vestals: la llengua com a foc sagrat
La comparació central del poema és probablement aquesta:
Mes dintre el cor —com la vestal romana
la sacra flama—
guardava jo ma llengua catalana.
Les vestals tenien la missió de conservar permanentment encès el foc sagrat de Roma. Si aquest foc s’apagava, significava la ruïna simbòlica de la ciutat. Vergez trasllada aquesta imatge al seu interior. La llengua és una flama que no pot extingir-se. Aquesta metàfora presenta diverses dimensions:
• és un foc que escalfa;
• és un foc que il·lumina;
• és un foc que garanteix la continuïtat d’una comunitat.
L’autor suggereix que la llengua no és simplement un instrument de comunicació sinó el principi vital de la nació. Resulta molt significatiu que aquesta flama sigui interior. Encara que exteriorment hagués escrit menys en català, la llengua continuava viva dins seu.
7. L’ocell emigrant: una metàfora de la identitat
«L’ocell migrat a terra llunyadana
ha de cantar el que aprengué en son niu.»
Aquest versos constitueixen una de les grans imatges del poema. L’ocell simbolitza el poeta emigrat. La metàfora funciona perquè conserva tots els elements naturals:
• el niu és la pàtria;
• el cant és la llengua;
• el vol és l’emigració.
L’aspecte més interessant és el verb ha de cantar. Això converteix la llengua en una necessitat natural, sols pot fer-ho així. Igual que un rossinyol no pot decidir cantar com un altre ocell, el poeta no pot renunciar completament a la llengua que va aprendre durant la infància. La identitat apareix, doncs, com una realitat orgànica, no com una elecció política.
8. La Llumanera com a símbol col·lectiu
En la darrera estrofa el poema abandona definitivament el terreny íntim per convertir-se en un discurs col·lectiu.
La Llumanera
penyora n’és de màgica victòria,
del progrés laietà noble senyera.
La revista és definida mitjançant dues metàfores molt significatives. La primera és penyora, és a dir, garantia o promesa. La Llumanera assegura que la cultura catalana té futur. La segona és senyera. La publicació deixa de ser un objecte material per convertir-se en una bandera sota la qual es reconeixen els catalans dispersos pel món.
És interessant que aquesta senyera sigui també “del progrés”. Vergez no associa la llengua al passat, sinó al futur. La recuperació del català no és una actitud arqueològica sinó una condició per al progrés moral d’un poble.
9. El vers final: un lema patriòtic
El poema conclou amb una fórmula gairebé sentenciosa:
Pus parla català, Déu li don glòria.
Aquest vers sintetitza tota la ideologia de la Renaixença. La pàtria no és definida pel territori, ni per les institucions polítiques, ni per l’Estat. Es construeix parlant i escrivint en català. El patriotisme és, abans que res, un acte cultural. L’expressió recorda la força dels lemes cívics i té un evident caràcter performatiu: no descriu una realitat, sinó que exhorta el lector a actuar. La llengua deixa de ser patrimoni dels filòlegs per convertir-se en una responsabilitat de tots els catalans.
11. Valoració crítica
«A La Llumanera» és molt més que un poema d’elogi dedicat a una revista. És una reflexió sobre la relació entre llengua, memòria i identitat. Vergez converteix una experiència biogràfica —l’emigració i la recuperació del català— en una metàfora de la situació històrica de tot un poble.
La seua originalitat rau en el fet que la Renaixença no és presentada des del centre cultural de Barcelona, sinó des de la perifèria atlàntica. L’Havana i Nova York apareixen com a espais on la llengua catalana pot continuar viva gràcies a l’acció dels emigrants. En aquest sentit, el poema anticipa una idea que avui és plenament vigent: la nació cultural ultrapassa les fronteres geogràfiques.
Des del punt de vista estilístic, Vergez combina la retòrica romàntica (la natura, la llum, la primavera), el simbolisme religiós (la confessió, les vestals, la glòria divina) i la tradició literària catalana (Ausiàs March i Vicenç Garcia) per construir un discurs d’una gran coherència simbòlica. Totes les imatges convergeixen en una mateixa idea: la llengua és el nucli permanent de la identitat, una flama que pot quedar amagada, però que mai no s’apaga del tot.
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