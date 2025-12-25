Un poema a Mestre Pompeu Fabra

A Mestre Pompeu Fabra, en el 77è aniversari del seu traspàs.
Avui, en l’escalfor de la gran diada,
quan el temps aporta pluja i vent,
fa que el teu nom agafe alenada
que ordena la paraula i l’encén.
Forjador de camins dins la parla antiga,
vas dotar-la de mesura, cos i nervi,
vas fer del mot una “aïna” que abriga
el pensament lliure, culte i sobri.
Entre exilis i ombres, fidel al país,
vas alçar una casa feta de signes,
on cada lletra sap en quin lloc reïx
i tota norma esdevé un pacte digne.
No vas tancar la llengua en vitrina esquerpa:
la volies viva, precisa i valenta,
apte per dir ciència o fer-ne un poema,
al carrer, a l’aula, en cel blau o en tempesta.
Avui, mestre, ets gran entre els grans,
amb un llegat acurat que arreu ressona;
al Conflent t’exiliaren i hi romans,
en una tomba que batega amb el teu pas.
Que la terra et siga lleu i calma,
i que la parla —la teua obra—
seguisca Dempeus, tostemps usada,
catalana la terra, catalana l’ànima.
