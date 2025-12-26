Un poema a Garcia Albiol

A UN ALCALDE
Cap ciutat no pot ser mai retrat
d’inhumanitat ni d’odi cridat,
ni de soroll fàcil que busca culpables
als barris humils, cansats i vulnerables.
Va créixer del frec lent de moltes veus,
de gent que arriba amb el pes dels seus déus,
de qui ve de lluny i de qui sempre hi era,
aprenent a viure sense fer frontera.
Badalona és bonica, diu la cançó,
quan la dignitat no té condició,
quan la seguretat no humilia ni amenaça,
sinó que cuida el carrer i abraça.
García Albiol, Javier, escolteu:
quan assenyaleu abans de saber qui és qui feu,
quan el poder colpeja el color de la pell,
la ciutat es buida d’ànima i de zel.
Quan governar esdevé càstig i temor,
i la política s’impregna d’horror,
la humanitat cau, vençuda i ferida,
i el respecte s’allunya de la vida.
El racisme no és refugi ni solució,
és una ferida oberta en cada decisió,
una ombra llarga sobre carrers sencers
que no permet fer créixer res.
Tota vila mereix un alcalde humà,
que escolte el conflicte sense culpar,
que governe amb empatia i mirada clara,
no algú que de la divisió en faça bandera alçada.
Perquè una ciutat és més forta, ho sap tothom,
quan ningú queda fora del “nosaltres” com a nom,
i el futur que tota ciutat vol guanyar
no pot nàixer de la temor
—ni el vostre nom pot portar.
