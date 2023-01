Un homenot de cultura en temps de guerra (3): Joan Cid i Mulet

5. La Carta a l’alcalde franquista

La següent carta la va enviar Joan Cid i Mulet des de Perpinyà a principis de 1939 al nou alcalde franquista de la ciutat de Tortosa, el monàrquic Recaredo Loscos. L’informava de tot el procés de salvament del patrimoni històric de la ciutat que l’històric polític catalanista va realitzar en el seu paper de regidor de cultura de la ciutat i delegat d’arxius i tradicions del govern de la Generalitat al Baix Ebre. El nou capitost municipal la va estripar perquè provenia d’un roig i estava escrita en català. El secretari del consistori tortosí, Andreu Celma, va recollir els trossos i els va guardar. Actualment es conserva a l’Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre.

Sr. Alcalde de Tortosa

Distingit amic,

Ignoro el vostre nom i la vostra filiació política. Vull saber només que sou un tortosí que estima la terra i que per sobre de totes les diferències hi posa l’interès suprem dels sentiments patris. Emparant-me en aquesta disposició vostra, m’he permès d’adreçar-vos la present, que no voldria fos interpretada, d’altra manera que, com la conseqüència d’un mateix estat d’esperit que el vostre. Per tant, no és altra la meva intenció d’avui que la que a través dels temps ha estat norma de la meva actuació política.

Com ja sabreu, vaig tenir cura del salvament del patrimoni artístic de la nostra estimada Tortosa, feina que vaig voler realitzar per evitar que els nostres arxius fossin destruïts i que els objectes religiosos i joies històriques fossin víctima del robo i del saqueig. Tothom coneix a Tortosa la meva actuació. Cal, ara, però, que tot allò que jo havia aconseguit salvar torni a la ciutat i és amb aquesta intenció que passo a informar-vos de tot el que jo sé. L’arxiu de la Catedral i part del Notarial de casa Tuní va ésser traslladat a Poblet, i des d’ací a Viladrau. Podeu adreçar-vos al senyor Toda i ell us podrà donar detalls complementaris. Tots els llibres de les biblioteques particulars i religioses foren curosament guardats i recollits als Col·legi de Sant Lluís, on els vaig deixar el mes de març de 1938.

El calze del Papa Luna, la Creu dels Montcada, la Relíquia de la Cinta i altres objectes foren dipositats al Banc d’Espanya i traslladats a Barcelona, on, segons referències, continuaven encara. Una altra caixa d’objectes va anar a parar a Darnius, on sembla que les forces militars abans de passar la frontera van intentar endur-se-la. Podeu fer gestions per retrobar-la. En el pis superior de Sant Lluís hi havia classificat tot l’ornamental de la Catedral. Quant menys hi era fins que pel març hi arribaren les forces de Líster. Així mateix hi eren guardades unes col·leccions de pintures de la casa Dídac de León i la majoria d’imatges de la Catedral. Tots els objectes portaven una etiqueta indicadora de la seva procedència.

En fi, us poso en aquests antecedents amb el propòsit de que, una vegada feu les gestions que estimeu pertinents puguin retornar a la ciutat tota la col·lecció de coses que, de no haver estat el perill que corrien, no n’haurien d’haver sortit mai.

Us saluda cordialment el vostre compatrici.

Joan Cid i Mulet

Contrapunt final

La combinació de la seua obra literària i periodística i la seua activitat pública ens retrata una persona íntegra, culta, patriota i fidel. Apassionat de la literatura, de la poesia, de la història local, de la catalanitat, la seua tasca al davant de la Regidoria de Cultura de Tortosa en temps de guerra mereix tot el reconeixement. A la vegada, cal reivindicar-lo com un dels grans literats catalans del conflicte bèl·lic.

Campredó, Nadal de 2021

Comunicació presentada al Congrés de la Diòcesi de Tortosa de 2021