Tres apunts sobre el pintor tortosí Francesc Gimeno (2)

Francesc Gimeno, l’artista indòcil que Josep Pla va convertir en mite
Quan Josep Pla va decidir incloure Francesc Gimeno (1858–1927) a Homenots, aquell monumental retrat coral dels personatges més singulars del país, l’escriptor no només reivindicava un pintor poc conegut: estava construint un mite literari. Per a Pla, Gimeno no era simplement un artista; era un temperament, un destí i, sobretot, un model d’autenticitat. Avui, gairebé un segle després, la crítica moderna ha revisat la figura de Gimeno amb matisos, però la seua semblança escrita per Pla continua sent una de les més potents que se n’han fet mai.
Un home al marge, segons Pla
En el text planià, Gimeno apareix com un personatge gairebé bíblic: alt, magre, de faccions aspres, amb un posat d’home que ha viscut massa. Pla insisteix en la seua solitud, en la seva pobresa crònica i en una mena de dignitat primitiva que el separava de l’artista urbà o del creador de saló. La seua vida —descrita per Pla amb escenes mínimes i detalls concrets— es converteix en un relat d’independència radical: un pintor que no vol agradar, que no busca clients, que no segueix tendències.
Aquesta mirada fa de Gimeno una figura gairebé llegendària: el geni autèntic que mor pobre però deixa una obra monumental.
Què en diu la crítica actual?
La historiografia més recent coincideix amb Pla en reconèixer la singularitat de Gimeno, però en matisa alguns aspectes. L’artista no vivia completament alienat als corrents del seu temps, ni era tan excepcional la precarietat que l’acompanyava: molts pintors catalans de finals del XIX treballaven en condicions similars.
El que sí que destaca la crítica moderna és la seua independència estilística i la força dels seus autorretrats, avui considerats un corpus únic dins la pintura catalana. Aquestes obres —dures, ombrívoles, penetrants— confirmen que Gimeno tenia una veu pròpia, més propera a un realisme personal i intens que no pas al primitivisme instintiu que Pla li atribuïa.
Com explica Pla aquest personatge? El retratista i el mite
L’efecte del text no es pot entendre sense analitzar com escriu Pla. El seu estil, aparentment senzill, és una màquina narrativa molt precisa:
• Utilitza detalls concrets —una peça de roba, una mirada, un comportament— per fer emergir un caràcter.
• Escriu amb un ritme oral, de conversa intel·ligent, que dóna veracitat i proximitat al relat.
• Fa servir la ironia amb delicadesa, sovint per humanitzar o, al contrari, per marcar distància.
• Construeix contrastos dramàtics: misèria material contra grandesa artística, ignorància social contra lucidesa interior.
Aquest estil contribueix directament a la mitificació del pintor. Pla no és un crític que analitza: és un narrador que crea un personatge.
El poder literari d’un “homenot”
En el context de Homenots, Gimeno és el prototip d’home que Pla vol immortalitzar: fort, singular, irreductible. No importa tant si tots els detalls són exactes; el que importa és que la seua figura serveixi per explicar una certa idea de país, de caràcter i de manera d’entendre la vida.
Pla veu en Gimeno una lliçó d’integritat: un home que, malgrat totes les dificultats, continua pintant com vol i com sent. D’aquí l’admiració i també la pietat que impregna el text.
El llegat: entre la literatura i la història de l’art
Gràcies a Pla, molts lectors catalans del segle XX van descobrir Francesc Gimeno abans de veure’n fins i tot una sola pintura. El retrat literari va precedir el reconeixement crític i museístic. Avui, les exposicions i estudis més recents ens ofereixen una visió més completa i contextualitzada del pintor, però el text de Pla continua influint en com imaginem l’artista.
I és que, al capdavall, Pla no només va descriure Gimeno. Va crear un personatge immortal, un d’aquells “homenots” que transcendeixen la biografia per convertir-se en símbol.
