Tres apunts sobre el pintor tortosí Francesc Gimeno (3)

Francesc Gimeno: la llum callada del riu
Hi ha artistes que neixen per a la posteritat, fets per lluir sota focus i ser citats als llibres d’història; d’altres, però, semblen néixer per a una mena de discreció essencial, com si el seu art hagués estat pensat no per als salons, sinó per a la vida. Francesc Gimeno Arasa, fill de Tortosa, va ser d’aquests darrers: un pintor que no es va voler gaudir dels dots de geni, sinó que va ser fidel a la seua condició d’home senzill, de mirada oberta i silenciosa, capaç de trobar en el gest humil la grandesa més sublim.
Va veure la llum el 1858, a la riba baixa de l’Ebre. Potser fou el mateix riu qui va regalar-li la primera lliçó pictòrica: el reflex canviant de l’aigua, les boires matinals, el tremolor de la llum que s’hi trenca i es recompon. Gimeno no va necessitar gaires mestres per aprendre a guaitar; tenia la ciutat com a escola, el paisatge com a taller, i una voluntat obstinada com a companya.
Tanmateix, el camí de l’art, en aquells anys, era aspre. Gimeno no provenia de cap família adinerada ni tenia protectors poderosos. La seua trajectòria va ser la d’un home que s’aferrava al pinzell com qui s’aferraria a la vida, treballant de barber, de pintor de parets, d’oficis menors que li permetien, no obstant, sostenir la llibertat de pintar allò que volia. La seua obra neix de la pobresa i de l’esforç, i potser per això respira sempre una mena de veritat fonda, nua de vanitats. Va ser, de fet, un artista maleït: marcat per la misèria, per la manca de reconeixement en vida i per una radical fidelitat a ell mateix que el portava a rebutjar els cercles artístics barcelonins i els seus moviments, massa sovint esclaus de modes o de salons burgesos que ell no volia ni podia compartir.
Quan va instal·lar-se a Barcelona, i després a Madrid, va trobar-se amb els corrents artístics del seu temps: el realisme que buscava copsar la vida tal com és, sense edulcoracions, i l’impressionisme que començava a obrir pas a una mirada més lliure, més atenta a la llum que no pas al dibuix exacte. Gimeno, però, no va voler ser ni un ni altre. Senzillament, va ser ell mateix. La seua pintura té la contundència de qui observa un tros de vida i el restitueix amb tota la dignitat possible, sense maquillatges.
En els seus retrats, sobretot, hi ha un batec inconfusible. Retratava amics, familiars, gent humil: rostres que no esperaven cap glòria, però que ell sabia convertir en testimoni d’una època. Els ulls dels seus models semblen parlar, com si el pintor hagués sabut aturar, per un moment, la intimitat més pregona. Hi ha una bellesa que no és de superfície, sinó d’ànima.
Els seus autoretrats, i ho diem amb la cara ben alta, estan a l’alçada dels grans mestres de la pintura universal: Munch, Rembrandt, Van Gogh. Ho repetiríem on fos.
També el paisatge fou un terreny on Gimeno va desplegar la seua sensibilitat. Els seus quadres del Delta, dels camins polsosos, de la natura domada per les mans pageses, conserven encara avui la frescor d’una mirada que sabia trobar l’harmonia en la senzillesa. Ell no buscava l’espectacularitat, sinó la veritat callada de la llum. Hi ha en els seus paisatges un silenci que convida a entrar-hi, com si el quadre fos una finestra discreta cap a un món conegut.
La crítica, sovint, ha dit que Gimeno va ser un artista incomprès, condemnat a la invisibilitat mentre vivia. És cert que la seua trajectòria no va ser fàcil, que no va tindre l’èxit ni el reconeixement que d’altres gaudiren. Amb tot, ell mai no va semblar perseguir la fama: preferia la sinceritat. Quan va morir a Barcelona el 1927, deixava enrere no un llegat de glòria, sinó una obra sòlida, feta de silencis i d’honestedat.
Avui, quan la seuua figura ha estat recuperada i la seua pintura penja al Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Museu del Prado i a la col·lecció de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, podem llegir-la amb la distància que dona el temps. I el que descobrim és que Gimeno va ser, sobretot, un pintor de la veritat quotidiana, un poeta de la llum humil. Si el comparem amb els grans noms del modernisme o del realisme, ell potser sembla menor; però si el contemplem amb ulls nets, sense necessitat de categories, apareix davant nostre com una veu genuïna, intransferible. No és casual que Josep Pla, sempre atent als personatges singulars que feien del seu viure una obra d’art, li dediqués un dels seus Homenots: una manera de reconèixer en Gimeno aquell esperit obstinat i lliure que tant admirava.
Potser la imatge més fidel de Gimeno és la d’un home pintant en un racó modest, amb la roba esquitxada, amb les mans treballades, amb la mirada atenta a un rostre proper o a un tros de cel ennuvolat. No hi ha pompa ni artifici, només la veritat d’un home que estimava la vida prou com per voler-la fixar en colors i textures.
Tortosa, la seua ciutat natal, l’ha recuperat amb orgull: no com un heroi, sinó com un fill que, malgrat les penúries, va saber donar veu a una manera de mirar el món. I és que Francesc Gimeno ens recorda que l’art no sempre és estrèpit ni innovació radical; sovint, és senzillament l’acte d’aturar-se, d’escoltar, de posar-se davant la vida i, amb tota la humilitat possible, dir: “Així és. Així ho veig. Així ho estimo.”
Potser, al capdavall, això és el que fa perdurar els grans pintors: la capacitat de convertir la quotidianitat en eternitat. Gimeno, el pintor tortosí, ho va aconseguir sense soroll, deixant que la seua obra fos com el curs del riu que el va veure néixer: constant, fidel, calladament immens.
